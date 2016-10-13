CHP Milletvekili Kayışoğlu Ketendere’de çıkan yangını sordu

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, dün gece Mudanya Ketendere’de çıkan yangını Meclis’e taşıdı. Altaca Kayışoğlu, yağmur ertesinde yaklaşık 300 dönüm arazisinin yanmasının şüphe uyandırdığına dikkat çekti.

Söz konusu bölgeye Ro-Ro iskelesi yapılmak istendiğine dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Sivil toplum örgütleri, çevreciler, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yer alan muhalefet partilerine mensup meclis üyelerinin karşı çıktığı bir projenin yapılacağı alanda yangın çıkması doğal olarak şüphe uyandırıyor.

Hepimiz biliyoruz ki İstanbul’un trafiğini hafifletmek için Mudanya, dolayısıyla Bursa bir arka bahçe gibi muamele görüyor. Ketendere gibi tarihi niteliği olan bir bölgenin hedef seçilmesi ve yargıya taşınan bir kararın hemen ardından yağmur ertesinde hem de gece meydana gelmiş olması iyi irdelenmesi gereken bir durum arz etmektedir” diye konuştu.

“İstanbul’u kamyon ve tır trafiğinden kurtarmayı amaçlayan proje için önce Gemlik’in gündeme geldiğini, artan tepkiler sonrasında sağumaya bırakılan projenin yeniden ama bu kez Bursa’nın bir başka ilçesi üzerinden devreye sokulmasını doğru bulmuyoruz” diyen Altaca Kayışoğlu; “Bursa’nın sahibi ne İstanbul’un karar vericileridir ne de Bursa’da onların destekleyicileridir.

Bursa, Bursa’da yaşayanlarla bu topraklara hayatını adayan insanlarındır. Onların fikirleri alınmadan doğanın, terihin rant uğruna birilerine peşkeş çekilmesine gönlümüz razı olmaz. Bu tip kararlar gayrimeşrudur. Bu nedenle Kentedere’de bir gece vakti yangın ihtimalinin olmadığı bir havada çıkan yangını manidar buluyoruz.

Eğer yangının nedeni soru işaretleri arkasında bırakmadan kamuoyunu tatmin edecek şekilde ortaya çıkarılmazsa, oraya Ro-Ro iskelesi yapmak isteyen zan altında kalacaktır.

Böyle bir durumun oluşmaması için bu yangının nedeni “amasız” bir şekilde ortaya çıkarılmalıdır” dedi.

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