CHP Bursa İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Heykel Atatürk Anıtı önünde düzenlediği törenle kutladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, PM Üyesi Orhan Sarıbal, Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İlçe Başkanları ve çok sayıda partili törende hazır bulundu. Törende konuşan CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir, her türlü saldırıya ve zorluğa rağmen Cumhuriyet’in dimdik ayakta durduğunu ifade etti. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 93 yıl önce, “Türk Milletinin karakterine, adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir” diyerek Cumhuriyet’i ilan ettiğini hatırlatan Özdemir; “Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük mirastır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği Cumhuriyet rejimi, her bir kişiyi yurttaş konumuna yükseltmiş ve devlet yönetiminde söz sahibi yapmıştır. Böylece her bir yurttaş; özgür düşüncesiyle yaşayabilen, eşit haklara sahip, devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Devlet yönetimini bir zümrenin, bir ailenin, ya da bir sınıfın elinden alan Cumhuriyet’in ilanı ile ülkemiz, Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği çağdaş, uygar, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olma yolunda günümüze kadar ilerlemiştir. Bu ilerleme, ne yazık ki özellikle son 14 yıldır büyük risk altında. Kişisel hırslarıyla ülkeyi yönetenler, tek adam olma hayaliyle ülkemizi büyük bir felakete sürüklüyorlar. 14 yılda getirildiğimiz nokta şudur; Yurtta savaş, dünyada savaş” diye konuştu.

YAŞANACAK BİR TÜRKİYE İÇİN YOLA ÇIKTIK

CHP’nin hedeflerinin temelinde, Cumhuriyet’in kazanımlarının ve sosyal demokrasinin evrensel değerleri olan eşitlik, özgürlük, dayanışma ve barışın olduğunu belirten Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP’nin gerçekleştireceği büyük dönüşüm; özgür insan ve özgür yurttaş ideali üzerinden yükselecektir. Özgürlük, adalet, refah ve barış içinde ortak bir geleceği, hep birlikte kuracağız. CHP iktidarında ülkemizi; bir taraftan demokrasi, ekonomik kalkınma ve insani gelişmişlik açısından ön sıralara çıkartırken, öte yandan yeniden dünyayla barışık, dünyanın saygın bir ülkesi konumuna getireceğiz. Yaşanacak bir Türkiye için yola çıktık. Bunu hep birlikte başaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet’in kurucu ilke ve değerlerine bağlı, çağdaş bir sosyal demokrat partidir. CHP değişimin partisidir. CHP büyük dönüşümlerin partisidir. Türkiye’nin, özgürleşme ve demokratikleşme yolunda gerçekleştirdiği, her büyük dönüşümün de altında, CHP’nin imzası vardır. CHP, Cumhuriyet’i kurmuş ve egemenliği halka vermiştir. CHP çok partili yaşama, demokrasiye geçişi sağlamıştır. CHP ülke genelinde yaygın, en büyük ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmiştir. CHP, sosyal demokrasinin evrensel değerlerini Türkiye’nin gündemine taşımıştır. CHP, ülkemizi demokrasiye, refaha ve bilgi toplumuna taşıma kararlılığındadır.”

GÜN, MÜCADELE ETME GÜNÜ!

Şadi Özdemir, Cumhuriyet Halk Partililere her zamankinden daha büyük bir görev düştüğünü vurgulayarak; “Bizler, bu ülkenin aydın, demokrat, cumhuriyetçi, ülkesini seven yurttaşları olarak; tehlikenin her zaman farkındaydık. 14 yıldır hepimiz bu ülkenin günden güne felakete sürüklendiğini biliyoruz. Darbe girişimini fırsata çevirip açıkça diktatörlük ilan edilmiştir. O zaman ne yapmalıyız? Tıpkı önderimiz Mustafa Kemal Atatürk gibi, asla pes etmemeli ve tek bir hedef doğrultusunda gücümüzü birleştirmeliyiz. Ülkemizin yeniden Kuva-yj Milliye ruhuna ihtiyacı var. Bu ülkenin sizler gibi; vatan aşkıyla, özgürlük aşkıyla, insan sevgisiyle yanıp tutuşan insanlara ihtiyacı var. Gün, mücadele etme günü. Gün, birinci vazifemizi hatırlama günü. Neydi birinci vazifemiz, ‘Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir’ dedi. Gençliğe Hitabe’de yer alan; ‘Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur’ sözlerini de hatırlatan Özdemir; “Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz! Cumhuriyet Halk Partisi, özgürlükçüdür. Cumhuriyet Halk Partisi, eşitlikçidir. Cumhuriyet Halk Partisi, dayanışmacıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, çoğulcudur” açıklamasında bulundu.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN İMZASI VARDIR

“Türkiye’de yurttaşların yaşam koşullarını iyileştiren, Türkiye’yi dünyanın saygın ülkeleri arasında sokan her büyük değişimde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin imzası vardır” diyen Özdemir; “Cumhuriyet Halk Partisi; Halkımızdan aldığı büyük güçle, ulusal bağımsızlığımızı sağlayan ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partidir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Sizleri bu mücadele aşkıyla selamlıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Cumhuriyetimizin 93. Yıldönümünü kutlu olsun” diyerek konuşmasını tamamladı.