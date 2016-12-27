Chicago’da ’15 Temmuz’ sergisi

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraflardan oluşan serginin açılışına, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar da katıldı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraflardan oluşan “15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi”, ABD’nin Chicago kentinde açıldı.



Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından düzenlenen kongre kapsamında hazırlanan serginin açılışını, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay yaptı.

Açılışın ardından sergiyi gezen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 15 Temmuz’da “çok hain bir darbe girişimi” yaşandığını ifade ederek, “Anadolu Ajansının bu gibi sergilerle o gecenin, o yoğun duygularımıza hitap eden anlarını böyle güzel bir şekilde sergiliyor olması çok önemli.”

dedi.

Özellikle ABD’de Müslümanların en büyük katılımı gösterdiği toplantılardan birinde AA’nın bu fotoğrafları sergilemesi ve Türkiye’de

yaşanan darbe girişimini bütün dünyaya duyurmasının önemine dikkati çeken Bayraktar, Türk halkının demokrasiye sahip çıkmasının diğer Müslüman toplumlara örnek olduğunu söyledi.

Bayraktar, “15 Temmuz’daki kahramanlıktan sonra Türkiye insanlarına olan hayranlığın arttığını düşünüyorum. Türklerin ne kadar kahraman olduğu, demokrasilerine nasıl sahip çıktıklarını bütün dünyanın ve özellikle Müslüman dünyanın daha iyi anladığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Özellikle Batılı ülkelerin darbe girişimine ilişkin tutumunu eleştiren Bayraktar, “Maalesef çok çifte standart içinde bir tutum görüyoruz ABD ve Batılı ülkelerden, Türkiye’de sahnelenen darbe girişimine karşı. Maalesef demokrasiyi en iyi şekilde savunması beklenecek ülkelerin, ne yazık ki durum birçok Müslüman ülkeye gelince bunu yapmadıklarını görüyoruz. Bu da çok acı bir şey tabii ki.” diye konuştu.

Chicago’daki McCormick Kongre Merkezi’nde yarına kadar açık kalacak sergide, 30 civarında fotoğrafa yer veriliyor.

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