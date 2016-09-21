Cevizden büyük yağan dolu korkuttu
21 Eylül 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Samsun’da yağan cevizden büyük dolu, vatandaşları hem korkuttu hem de şaşırttı.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nde yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Dolu tanelerinin cevizden daha büyük irilikte olması ise köylüleri şaşırttı.
İstanbul’dan bayram tatili için geldiği mahallesinde arazilere zarar veren dolu yağışını görüntüleyen Abdülhamit Aksel korkuya kapıldığı anları tekbir getirerek kaydetti.

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