Cengiz Göllü’nün şampiyonu Olympiakos

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Cengiz Göllü Bayanlar Voleybol Turnuvası’nda heyecan sona erdi.

5 Ekim’de Çarşamba günü başlayan alan ve 5 gün süren organizasyonun son gününde oynanan karşılaşmalar nefes kesti. Yunan temsilcisi Olympiakos son maçında Azerrail Bakü’yü 2-0 geriden gelip 3-2 yenerek 9 puanla turnuvanın şampiyonu oldu. Organizasyonda daha önce Olympiyakos’a 3-2 yenilen ve geçen yılın şampiyonu Proton Saratov’u 3-0’la geçen temsilcimiz Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ise son maçında Bulgar ekibi Maritza Plovdiv’e 24-26, 22-25, 25-18 ve 18-25’lik setlerle 3-1 mağlup olunca turnuvayı 7 puanla ikinci sırada bitirdi.

Turnuvada şampiyonluğa ulaşan Olympiakos’a kupa ve ödülünü Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık verdi. İkinci olan Büyükşehir’in Sultanları ödülünü Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi Cemal Vardar’ın elinden alırken, üçüncü olan Maritza Plovdiv’e Büyükşehir Belediyespor Voleybol Koordinatörü Ersin Yılmaz, dördüncü olan Azerrail Bakü’ye eski uluslararası hakem Şani Güllü ve beşinci Proton Saratov’a Bursaspor Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Emin İmen ödülünü takdim etti.

Turnuvada ayrıca Büyükşehir’in başarılı oyuncularından Joycinha Gomez en iyi smaçör, Özge Kırdar ise en iyi pasör seçilirken, en iyi Libero Azerrail Bakü takımından Valeriya Mammadova, en iyi orta oyuncu ise Olympiakos takımdan Katerina Geita oldu.

Turnuvanın en değerli oyunucu ise, Olympiakos’un Alman smaçörü Saskia Hippe seçilirken ödülünü A Milli Bayan Voleybol takımı baş antrenörü Ferhat Akbaş’ın elinden aldı.

Ödül töreninin ardından bütün takımların sporcuları bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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