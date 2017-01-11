Cenevre’deki Kıbrıs müzakereleri 3. gününde

İsviçre’nin Cenevre kentinde sürdürülen Kıbrıs müzakereleri üçüncü gününde devam ediyor.

İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Kıbrıs müzakereleri bugün de devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bugün bir kez daha görüşecek. Toplantının Türkiye saatine göre 11.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

Cenevre’de devam eden Kıbrıs müzakerelerinin ikinci günü yerel saatle 01.00 sıralarında sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Anastasiadis’in verdikleri aranın ardından yerel saatle 18.00’de başladıkları müzakereler 5 saat sürdü. Liderler, ikinci günkü görüşmelerde “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığını ele aldı.

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