‘Çemberimde Gül Oya’ Bursa’da göz kamaştırdı

Avrupa Birliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen “Çemberimde Gül Oya” projesinin Yenişehir ayağı yapıldı.

81 ilin unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerinin gün ışığına çıkarılması hedefleniyor. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde açılan sergi göz kamaştırdı. Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışına Kaymakam Abdullah Çiftçi, Belediye Başkan vekili Zekai Dündar, İlçe Milli eğitim Müdürü Musa Ayaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Mehter konseriyle renklenen serginin açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, “Bu projeyle 81 kültürün buluşmasını görmüş olacağız” dedi.

Kaymakam Abdullah Çiftçi de, “Yenişehir, Osmanlı’nın ilk başşehri. Sahip olduğumuz bu zenginlik bir Osmanlı mirasıdır. Ülkemizin her noktasında çok farklı kültürler var. Bunlar bizim ortak mirasımız” diye konuştu

Konuşmaların ardından sergi gezildi. Kadınların ve genç kızların el emeği ve göz nuruyla yaptığı oyalar, nakışlar, yastık ve yatak örtüleri ile çeşitli çeyiz eşyaları göz kamaştırdı.

Kaynak : İHA

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