Çavuşoğlu’ndan AB’ye ince ayar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinin ifade vermeyi reddederek konuyu bu aşamaya getirdiklerini, teröre destek verilirse yargının ve milletin hesap soracağını söyledi. Avrupa’dan gelen tepkilere sert yanıt veren Çavuşoğlu, “Avrupa Birliği ülkeleri, çoğu malasef PKK’ya çok güçlü destek veriyorlar. Onların gelip bize hukukun üstünlüğü gibi, demokrasi gibi ders vermeye kalkmasını kabul etmiyoruz” dedi.

İzmir’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Erol Ayyıldız’ı makamına ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mepsuplarına, HDP eş genel başkanları ve bazı milletvekillerinin tutuklanmasıne değerlendiren Çavuşoğlu, Avrupa’dan gelen eleştirelere de sert tepki gösterdi.TBMM’de hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra mahkemelerin milletvekillerini ifade vermeye çağırdığını, aralarında muhafet partilerinin genel başkanlarının da olduğu pek çok milletvekilinin ifade vermesine karşın, HDP milletvekillerinin vermediğini söyledi. Çavuşoğlu “Hatta eş başkanlar, diğer milletvekillerine mahkemelere gitmemeleri konusunda telkinde bulundu. Yani Türk mahkemelerini, Türk hukukunu defalarca tanımadıklarını söylediler. Biz de, şahit bile olsan çağırılınca gitmeseniz, sizi gelir mahkemeye götürürler. Dün akşam malasef bu aşamaya onlar getirdi. Kimse hukukun üstünde değildir. Yargıya teslim edildiler. Mahkeme bazılarını tutukladı. Bazıların serbest bıraktı. Eş başkanların çağrısına rağmen ifade vermeye gidenler dünkü gözaltı listesinde yoklardı. Herkes hukuka uyacak. Onlar bile bile işi bu noktaya getirdiler. Kimse Türk mahkemelerinin, yargısını üstünde değildir. Bağımsız yargı kararını verir” dedi.

Avrupa’dan gelen tepkilere yanıt veren Çavuşoğlu, hukukun üstünlüğü deniyorsa İspanya’dabugün iki kez mahkemeye çağrıldığı halde gitmeyen bir belediye başkanın tutuklandığını söyledi. Avrupa’ya seslenen Çavuşoğlu, “Bize yıllardır telkinde bulunuyor, akıl vermeye çalışıyorsunuz. Bugün telefonda konuştuğum muhataplarıma da bunları söyledim. Biz çözüm için, terörü bitirmek içim önemli adımlar attık. Riskler aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘Gerekirse Meclis’teki tüm sandalyeleri kaybederiz, ama bu riski alacağım’ dedi. PKKsilahı bırakmadı. PKK’ya destek verenler de aralarına mesafe koymadı. Bu milletvekillerinden bazıları PKK’ya silah taşırken yakalandı. Bunun milletvekilliği, ifade özgürlüğü, dokunulmazlıkla ne ilgisi var. Teröre destek verirseniz yargı, bu millet hesap sorar. Yargı hukuk çerçevesinde hesap sorar” diye konuştu.

‘AVRUPA’NIN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DERSİ VERMESİNİ KABUL ETMİYORUZ’

Bugüne kadar Avrupa’da birilerinin ve bazı ülkelerin Türkiye’ye demokrasi dersi, akıl vermeye çalıştığını belirten Çavuşoğlu, çözüm sürecinin ne zaman getirileceğinin de sorulduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Ancak bugüne kadar ‘PKK silahı bırak. Terörle bir yere varamazsın’ açıklaması duymadım. Saldırı olunca başsağlığı diliyorlar, üzüntülerin bildiriyorlar, orta derecede kınama da oluyor. PKK’ya ‘Terör örgütüsün, silahı bırakmalısın’ diyen görmedim. HDP’ye de ‘Meclis’tesin artık, terörle aranıza mesafe koyun’ da denmedi. Tam tersi PKK’lı teröristler Avrupa’da serbestçe dolaşıyor, para topluyorlar. Düğünlerde gelinle damadın yanına PKK’ya para toplamak için bir torba, kutu daha konuyor. İşadamlarından zorla para topluyorlar. Avrupa Parlamentosu içinde sergiler açıyorlar. Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu malasef PKK’ya çok güçlü destek veriyorlar. Onların gelip bize hukukun üstünlüğü gibi demokrasi gibi ders vermeye kalkmasını kabul etmiyoruz. Herkes yargı kararlarına saygı gösterecek. Hukuku tanımıyorum, Türk yargısını tanımıyorum, ifade vermeye beni kimse götürümez derseniz alıp götürürler, ifadeni alırlar, seninle ilgili karar verirler. Keşke diğer milletvekilleri ve genel başkanlar gibi ifade vermeye gitseler ve yargı kararına saygı duyacaklarını söyselerdi” dedi.

Bazı belediye başkanlarının PKK’ya devlet bütçesinden aldıkları paylardan para aktardıklarını, iş makinelerinin PKK’nın elinde, bomba yerleştirmek, mayın yerleştirmek, hendek kazmak, çukur kazmak için kullanıldığını belirten Çavuşoğlu, “Devlet buna sessiz mi kalacak? İnşallah bundan ders alırlar. Türk mahkemelerini, kurumlarını tanımaları gerektiğini öğrenirler” diye konuştu.

İNSAN ODAKLI DIŞ POLİTİKA

Çavuşoğlu, Valilik ziyaretinin ardından Ak Parti Ar-Ge Başkanlığı’nın Atatürk Stadı Hakem Seminer Salonu’nda düzenlediği siyaset Akademisi’nde partililere konuştu. Bakan Çavuşoğlu buradaki konuşmasında şunları söyledi:

“İlkeli dış politika izlerseniz, hedeflerinize her alanda ulaşırsınız. O yüzden bizim dış politikamızın birinci önceliği ilkeli dış politika. Bu arada vicdan çok önemli. Adaletin ve vicdanın sesi olmayı da başarabilmelisiniz. Aksi takdirde ne kadar paranız olursa olsun, ne kadar askeriniz olursa olsun, ne kadar silahınız olursa olsun saygın olamazsınız. Hatta dengeyi kaybederseniz, zulüm yapan gruba girersiniz. Diğer taraftan insan odaklı dış politika izlemeniz lazım. Partimizin de siyasetteki anlayışı insanı ön planda tutmak. Akdeniz ülkesiyiz, Asya ülkesiyiz, Ortadoğu ülkesiyiz, tüm dünya bize gelecek. Öyle olmaz, proaktif olacaksınız. Milletin karar almasını beklemeyeceksiniz, karar masalarında yer alacaksınız. Hem çıkarlarınızı koruyacaksınız, hem de oralarda adaletli kararlar alınmasını sağlayacaksınız.”

Bakan Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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