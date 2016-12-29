Çavuşoğlu ABD’ye sert çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Büyükelçisi’nin PKK’ya silah vermiyoruz sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber’de yayınlanan canlı yayında ABD büyükelçisinin sözlerine çok sert cevap verdi.

Ankara’daki ABD Büyükelçiliği yazılı bir açıklama yayınlayarak bu iddiaların yalan olduğunu(!) belirtti, “YPG’ye PKK’ya silah vermiyoruz, nokta” dedi.

Elçiliğe cevap Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi:

“Bugüne kadar ABD, YPG’ye silah vermiştir. Nokta.”

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