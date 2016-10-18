Çarşı esnafı olmak büyük sorumluluk

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, onursal başkanı seçildiği Tarihi Çarşılar Federasyonu’na tarihi belediye binasında ofis tahsis etti.

Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım, bu güne kadar tarihi çarşıların ayağa kaldırılması noktasında hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Başkan Altepe, federasyon için tarihi belediye binasında yer tahsis etmesi nedeniyle teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tarihi çarşıların ilk çıkış noktası ve merkezinin Bursa olduğunu hatırlatarak, “Bu nedenle Bursa çarşılarında esnaf olmak büyük sorumluluk gerektiriyor” dedi.

Aralarında İstanbul, Bursa ve İzmir’in de bulunduğu 7 ilde faaliyet gösteren çarşıların bir araya gelmesiyle kurulan Tarihi Çarşılar Federasyonu’nun merkez olarak Bursa’yı belirlemesinin ardından başlayan yönetim ofisi arayışı Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin devreye girmesi ile sona erdi. Federasyonun İstanbul’da yapılan birinci olağan genel kurulunda onursal başkanlığa seçilen Başkan Altepe, hem çarşıların merkezinde olması hem de tarihi dokusunun uygunluğu nedeniyle Heykel’deki tarihi belediye binasında federasyon için yer tahsis etti. Türkiye’nin farklı illerinden geleceğe federasyon temsilcilerini artık bu tarihi mekanda ağırlayacak olmanın mutluluğu yaşayan Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkan Muhsin Özyıldırım ve yönetim kurulu düzenledikleri teşekkür yemeğinde Başkan Altepe’yi ağırladı.

Büyük sorumluluk

Bugüne kadar tarihi çarşıların ayağa kaldırılması, esnaf arasında birlik ve beraberliğin sağlanması, çarşıların düzene girmesi noktasında her türlü desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Altepe, göreve geldiklerinde 11-12 olan çarşı derneği sayısının bugün 40’ı aştığını kaydetti. Türkiye genelinde tarihi kimliği bulunan 66 çarşı olduğunu ve bunların federasyona potansiyel üye olduğunu dile getiren Başkan Altepe, “Federasyon için Bursa’ya yakışan bir merkez aranıyordu. Önce tarihi binanın bodrum katı düşünüldü ancak buraya Ankara’dan, İzmir’den, Gaziantep’ten, Trabzon’dan misafirler gelecek. Buranın yakışmayacağını düşündük ve tarihi binamızın giriş katında ofis tahsisini uygun gördük. Kendim de gittim incelemedim, güzel bir ofis oldu. Esnaf ve sanatkar şehri olan Bursa çarşılarında esnaf olmak büyük bir sorumluluk. Çünkü ecdat ilk çarşıyı burada kurdu. Çarşıların merkezi ve ilk çıkış noktası burası. Bu kültürü hala en güzel yaşatan şehir Bursa. Atılacak adımlarla çok daha ileri noktalara gideceğimizi inanıyorum” diye konuştu.

Diğer illere örnek olduk

Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım da çarşı dernekleri yönetimlerinin bir araya gelmek suretiyle 2008 yılında Tarihi Çarşı Hanlar Birliği Patformunu kurduklarını ve bugün Türkiye’ye örnek bir cemiyet haline geldiklerini belirtti. Tarihi çarşıların müşterek sorunlarının merkezi hükümet düzeyinde çözümü noktasında federasyon çatı altında birleşmenin sağlandığını ifade eden Özyıldırım, “Biz derneğin merkezinin İstanbul olacağını düşünüyorduk. Ancak dediler ki; ‘siz Bursa olarak çok hazırlıklısınız. Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda. Merkez Bursa olmalı’. Merkez Bursa olunca Bursa’ya yakışan bir ofis bulmamız gerekliydi bu ofisinde çarşıya yakın olması gerekti. Sağ olsun her zaman olduğu gibi başkanımız desteğini esirgemedi ve tarihi belediye binasında bize ofis tahsis etti. Kendisine tüm çarşı esnafı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Özyıldırım, toplantının sonunda yer tahsisi nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür plaketi verdi.

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