Cansu Kaya davasında flaş karar

18 yaşındaki Cansu Kaya’nın vahşice öldürülmesiyle ilgili davada tutuksuz yargılanan sanıklardan 25 yaşındaki N.D.’ye ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 36 yıl hapis, 18 yaşındaki M.P.Ç.’ye ise 42 yıl hapis cezası verildi.

Muğla’nın Ortaca İlçesi’nde 18 yaşındaki Cansu Kaya’nın öldürülmesiyle ilgili davada tutuksuz yargılanan sanıklardan 25 yaşındaki N.D.’ye ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 36 yıl hapis, 18 yaşındaki M.P.Ç.’ye ise 42 yıl hapis cezası verildi. Fethiye Ağır CezaMahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklanan 2 sanık cezaevine gönderildi.

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