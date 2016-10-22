Canlı yayında kadın muhabire tokat

Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan Nazımabad Ulusal Nüfus Müdürlüğü koşulları haber yapmak isteyen K-21 kanalının kadın muhabiri Saime Kanwal, canlı yayında bölgedeki güvenlikten sorumlu özel bir polis gücünün mensubu tarafından tokatlandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler üzerine polise dava açıldı.

Karaçi’nin Nazımabad ilçesinde bulunan Ulusal Nüfus ve Veri Bankası Müdürlüğü önünde vatandaşların yaşadığı koşullar konusunda haber yapan bir kadın muhabir, canlı yayında habercileri bölgeden uzaklaştırmak isteyen bir polis tarafıdan tokatlandı. K-21 kanalının muhabiri olan Saime Anwal bir anda kendisine yaklaşan polis memuru tarafında tokatlanan Saime Anwal tokadın etkisiyle neye upradığını şaşırdı. Pakistan’ın özel paramiliter polis gücü olan Frontier Constabulary’ne (Ön Cephe Birliği) mensup olan polis memuru attığı sert tokadın ardından tüfeğiyle havaya ateş de açtı.

KAMERAMAN DA DARP EDİLDİ

Polis memuru ayrıca kurum içinde çekim yapmasını engellemek için kameramanı da darp ederek dışarı çıkarmaya çalıştı. Yaşanan olayın ardından canlı yayında polisin peşinde dolanmaya devam eden Anwal, polise ‘Neden kadınlara bu şekilde şiddet uyguluyorsunuz?’ diye sordu. Ancak cevap alamadı. Yaşanan olayın ardından K-21 kanalı tarafından Frontier Constabulary’ne (Ön Cephe Birliği)ve kadın muhabire tokat atan polise darp ve basının görevini yapmasına engel olma suçlamasıyla davası açıldı.

Kaynak: SPUTNİK

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