Çankaya’da Kadın Sağlığı Eğitimleri Sürüyor

Çankaya Belediyesi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı işbirliğinde düzenlenen “Kadın Sağlığı Eğitimleri”nin ikinci dönemi başlıyor.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınları birçok konuda bilinçlendirmeyi hedefleyen “Kadın Sağlığı Eğitimleri”nin ikinci döneminde üreme organları ve işlevleri, temizlik, beslenme, güvenli annelik, doğurganlığın düzenlenmesi, üreme sağlığını koruyucu davranışlar, güvenli annelik, temizlik ve beslenme, iletişim, cinsellik, kadın hakları, çocuklar ve ergenler, genel sağlığı koruyucu davranışlar konuları ele alınacak.

Çankaya Halk Sağlığı Merkezi bünyesinde haftada bir buçuk saat yapılacak eğitimler 13 hafta sürecek.

18-49 yaşları arası kadınların ücret ödemeden katılabileceği eğitimin sonunda katılım belgesi de verilecek.

Eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler, 4588900/1167 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

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