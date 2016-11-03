Çalışanlara müjde! Prim desteği geliyor

İleride alınacak emekli maaşını belirleyen ‘prime esas kazanç’ 1 Ocak’tan itibaren 7.5 kat artırılabilecek. Üst limit 12.352 liraya kadar çıkacak. Tasarı komisyondan geçti.

Çalışanların ileride alacakları emekli maaşlarını belirleyen en önemli parametrelerden birisi ‘Prime Esas Kazançlar.’ Yani SGK’ya bildirilen brüt maaşlar. Emekli maaşı hesaplaması yapılırken de, işsizlik, iş görmezlik gibi ödenekler hesaplanırken de bu kazançlar esas alınıyor. Bu bildirimlerdeki kazançlar ne kadar yüksek ise emekli maaşı da o oranda artıyor.

BU YIL EN AZ 1.647 LİRA

Şu anda Türkiye’de uygulanan en düşük prime esas kazanç brüt asgari ücret kadar. 2016 için rakam 1.647 lira. Bu kazancın bir de üst limiti bulunuyor. Yani siz ne kadar maaş alırsanız alın priminiz belirlenen üst limitten daha fazla hesaplanamıyor. Bu üst limit ise brüt asgari ücretin 6.5 katı kadar oluyor. Bu yılki rakamlarla 1.647 liranın 6.5 katı olan 10.705,50 TL en yüksek kazanç limitini gösteriyor.

KİMLER ETKİLENİYOR?

Önceki gün TBMM’de komisyonda kabul edilen kanun tasarısına göre prime esas kazanç tavanı yükseltiliyor. Daha önce asgari ücretin 6.5 katı olan tavan 7.5 katına çıkarılıyor. Tasarı yasalaştıktan sonra bu yılki asgari ücrete göre artık 12.352,50 TL kazanca kadar bildirim yapılıp prim ödenebilecek. Asgari ücret 2017’de arttığında bu üst limit de yükselecek.

Bu değişiklik doğum ve askerlik borçlanması yapanlardan, kendi namına iş yapanlara kadar herkesi etkileyecek. İki ayrı yerde sigortalı olanlar, maaşı yüksek gösterilenler ve yüksek maaş alanlar da bu değişiklikten yararlanabilecek. Firmalar yüksek maaşlı personelleri için daha fazla prim öderken, borçlananlar da isterlerse primlerini bu sayede artırabilecek.

ÜCRETİ HER YIL ARTACAK

Çalışanlar açısından baktığınızda bu değişiklik önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü yüksek ödenecek primler ileride emekli maaşını artıracak. Bu sayede emekli maaşı için yıllık 70-80 lira artış sağlanacak. 10 yıl yüksek prim ödeyen birisinin maaşı 700-800 lira artabilecek. Borçlanma yapanlar da bu sayede ileride daha yüksek emekli maaşı alabilecek.

PRİME ESAS KAZANÇ NASIL BELİRLENİYOR?

Çalışanların bordrolarında gördükleri brüt maaşları prime esas kazançlarını da oluşturuyor. Bu kazanç sadece maaştan değil birçok nakit ve düzenli ödemeden oluşuyor. İşte prime esas kazancı oluşturan ödemelerden bazıları:

Ücret, fazla çalışma ve mesai ücreti, hafta tatili ücreti, cumartesi günü ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, yüzde usulüyle alınan ücret, ağır vasıta tazminatı, yıpranma tazminatı, yabancı dil tazminatı, makam tazminatı, uçuş tazminatı, nakit ödenen kira, giyecek ve yakacak yardımı…

PRİM MİKTARI YÜKSELECEK

2016 En düşük ücret: ………. 1.647 TL 2016 En düşük prim: ……… 527,04 TL 2016 En yüksek prim: ……3425,76 TL 2017 En düşük ücret: ………. 1.647 TL (Bugünkü asgari ücretten) 2017 En düşük prim: ……… 527,04 TL 2017 En yüksek prim: …..3.952,80 TL

ÜST LİMİT ARTIYOR

Dönem Alt sınır(günlük) Alt sınır (aylık) Üst sınır( günlük) Üst sınır(aylık)

01.01.2016-31.12.2016 ……………..54,90 TL ……………..1.647 TL ………………..356,85 TL ………10.705,50 TL

01.01.2017-31.12.2017 ……………. 54.90 TL ……………..1.647 TL ………………..411,75 TL ………12.352,50 TL

Not : 2017’de asgari ücrette artış olursa limitler de yeniden artacak.

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