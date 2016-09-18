Çalışan anneye devlet desteği

Annelerin yarım gün çalışıp tam maaş almaları sayesinde devlet katkısı 823 lira olacak. Anne ve babadan isterse birisi çocuk okula gidene kadar yarım gün çalışabilecek.

Torba yasa ile yürürlüğe giren ve çıkartılan yönetmelikle de detayları belli olan yarım gün mesaide devlet katkısı aylık 823 lirayı bulacak. Yasaya göre kadınlar doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay ikincisinde 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu olanlarda süre 12 ay olarak uygulanacak. Üstelik bu izin hakkından 3 yaşına kadar çocuk evlat edinenler de yararlanacak. Bu hak aynı şekilde işçi annelere de (özel sektörde çalışanlar) tanındı. Bu hükümlerden faydalanacaklar süt izninden yararlanamayacak.

45 SAAT İKİYE BÖLÜNECEK

Memurlara göre işçi annelerin farkı ile yarım günlük maaşı işverenin kalanını ise işsizlik fonunun verecek olması. Öte yandan kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebilecek. Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabilecek. Buna kurumlar karar verecek. Yani 3 gün izin yapıp 3 gün çalışabilecek.

OKULA KADAR İZİN

Bu arada anne ve babadan birisi çocuk okula gidene kadar yarım gün çalışabilecek. Yeni doğum yapmış bir çalışan annenin devlet tarafından kendisine verilen izinlerin sona ermesinden sonra çocuk ilköğretim çağına gelinceye kadar çalışan anne ve babadan sadece birisi işvereninden kısmi süreli çalışabilecek.

DEVLET 823.50 LİRA KATKI SAĞLAYACAK

Yarı zamanlı çalışan bir işçi annenin maaş hesabı

Normal maaşı: 2.500 lira

Yarı zamanlı maaşı: 1.250 lira

Devletin ödeyeceği ücret: 823 lira 50 kuruş

Yarı zamanlı çalışan bir işçi annenin maaş hesabı (asgari ücret)

Normal maaşı (1 çocuk): 1.344,22 kuruş (AGİ’li)

Yarı zamanlı maaşı: 694 lira 45 kuruş (AGİ’li)

Devletin ödeyeceği ücret: 823 lira 50 kuruş

KADIN İŞÇİ İÇİN ŞARTLAR

* Son üç yılda en az 600 gün priminin yatmış olması

* Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmış olması

* Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışmış olması

* Analık izninin bitiminden sonra 30 gün içinde kuruma başvuruda bulunması

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