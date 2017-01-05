Çalışan annelere, büyükanne desteği

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışan annenin çocuğuna bakan anneanne ve babaanneye destek verilmesi için pilot proje başlatacaklarını belirterek asgari ücret desteği için işverenlere geçen yıl 100 lira olarak verilen desteğin de 75 liraya indiğini açıkladı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret için işverenlere verilecek desteğin şu an için 75 TL olarak belirlendiğini, ancak rakamı artırmak için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Müezzinoğlu, ayrıca çalışan kızının çocuğuna bakan anneanne ve babaanneye de destek verilmesi için pilot proje başlatacaklarını duyurdu. Dün gazetecilerle bir araya gelen Müezzinoğlu, yaklaşık 10 milyon çalışan için verilecek olan “asgari ücret desteğinde”, rakamın 100 TL’ye çıkıp çıkmayacağını karara bağlamak için Başbakan Binali Yıldırım’a gidileceğini belirtti. Müezzinoğlu, “Brüt 3 bin 300 TL’ye kadar olan ücretler için destek verilecek. Esasında Maliye Bakanlığı 75 TL olarak öngörüyor. Bu rakamın 100 liraya tamamlanması için bakacağız. Taraflarla da görüşebiliriz” dedi.

GSS TEK BİR YERDE

2017 yılında yapacakları çalışmalar arasında Genel Sağlık Sigortası’nın (GSS) da bulunduğunu söyleyen Müezzinoğlu, burada bir düzenleme yapacaklarını ve GSS’yle ilgili işlemleri tek bir yerde toplayacaklarını kaydetti. Müezzinoğlu, “Kayıt dışılığı yüzde 34.6’ya indirdik. Ancak yeterli değil. Bir puanlık kayıt dışılığın bize maliyeti 1.9 milyar lira. Ayrıca istihdamı artırmamız lazım. Kadın istihdamında azalma olmaması için de yeni projeler üzerinde çalışıyoruz” dedi. Bu kapsamda doğum yapmış annelerin, çocuk bakımında anneanne ve babaannelerle desteklenmesi için pilot proje başlatacaklarını kaydeden Müezzinoğlu şöyle konuştu: “Anneanne ve babaanneye teşvik vereceğiz. Hangi koşullarda ne olacak, henüz netleşmiş değil. 6 ay sonra da memnuniyet olursa, ‘Bu projeyi nasıl yaygınlaştırırız?’ diye bakacağız. Bu bize tabandan gelen bir proje. Pilot uygulamada 3 ilde, belirli sayıda aileyle başlayacağız. Emzirme dönemi ve 3 yaşına kadar çocuklar öncelikli olacak.”

REFERANDUMDAN SONRA

Müezzinoğlu, bakanlığın gündeminde bu yıl için kıdem tazminatı fonu, kamu personel reformu, sosyal güvenlikte ikinci faz çalışmalarının bulunduğunu belirtti. Kıdem tazminatı fonu ve kamu personel reformu için tarih de veren Müezzinoğlu, “Ocak ayı, anayasa görüşmeleriyle dolu olacak. Sonra referandum süreci var. Ama nisan ayı, personel reformu ve kıdem tazminatı için daha sağlıklı olabilir. 2017’in ilk 6 ayında bu çalışmalar olacaktır” dedi. Müezzinoğlu, emeklilere verilecek promosyon konusunda ise; özel bankaların da müşterilerine teklifte bulunabileceğini söyledi. Emeklilerin 3 ay süreyle banka değiştirme hakkı bulunduğunu kaydeden Müezzinoğlu, “Sonra da promosyondan vazgeçerek bankasını değiştirebilecek” dedi.

ÇALIŞAN ANNEYE BAKICI DESTEĞİ PROJESİ SÜRÜYOR

AVRUPA Birliği desteğiyle, 2015’te uygulanmaya başlanan evde çocuk bakımı projesi de devam ediliyor. İlk olarak İzmir, Antalya ve Bursa’da başlatılan ve bu illerde 6 bin kadını içeren proje, 2016 itibariyle İstabul ve Ankara’ya genişletildi. Bu iki ilde de, 5 bin anneye ulaşılması hedefleniyor. 2017’nin 3. çeyreğinde tamamlanacak projeyle, iki yaşından küçük çocuklar için, işe geri dönen annelere aylık 320 Euro bakıcı desteği sağlanıyor.

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