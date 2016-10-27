Cağ kebabın ‘kadın’ ustası

Erzurum’da genellikle erkek mesleği olarak bilinen cağ kebap ustalığını yapan Gülhan Aslan, pişirdiği kebaplarını kendi restoranında müşterilerine sunuyor.

Erzurumlu iki çocuk annesi Gülhan Aslan, genellikle erkeklerin yaptığı cağ kebabını, kendisi yaparak restoranında müşterilerine ikram ediyor.

Polis memuru olan eşi İsmail Aslan’ın farklı illerde görev yapması nedeniyle yıllarca ailece farklı şehirlerde yaşayan Gülhan Aslan, eşinin son olarak memleketi Erzurum’a tayini çıktıktan sonra evinde oturmak yerine babasının mesleği olan cağ kebap ustalığını sürdürmeye karar verdi.

Kent merkezindeki Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde bir restoran kiralayıp cağ kebabı satmaya başlayan Aslan, erkek meslektaşlarının “bu işi yapamaz” demesine rağmen işini bırakmadı.

Müşterilerinin artması üzerine kızı Yağmur Sultan Aslan ve kız yeğenlerinden destek alan Aslan, sabahın erken saatlerinde müşterilerine hizmet etmek için restoranına geliyor.

Aslan’ın bir gün önce hazırladıkları etlerini cağa yerleştirmesi sırasında restorandaki diğer kadın çalışanları da müşteriler için salata hazırlıyor.

Bir süre sonra Aslan’ın yaktığı ocakta pişirilen cağ kebabı, öğle vakitlerinde restorana gelmeye başlayan müşterilere ikram ediliyor.

Müşterilerine istekleri doğrultusunda cağ kebap, mantı veya başka yiyecekler de ikram edilen restoranın işletmecisi Aslan, böylece erkek işi olarak kabul edilen sektörde hem müşterilerine hizmet ediyor hem de ailesinin geçimine sağlıyor.

Cağ kebabı çok sevildiği için bu işe yöneldi

Cağ kebap ustası Gülhan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum’da cağ kebabın çok sevildiğini o yüzden bu işe yöneldiğini söyledi.

Restoranını ilk açtığı dönemde ev yemekleri satılan restoran açmayı düşündüklerini belirten Aslan, “Erzurumluların çok fazla cağ kebap sevdiğini gördüm. Ben de cağa yöneldim. Bu işi bayanların da yapacağını göstermek istedim. Bu meslek aynı zamanda benim baba mesleğim. Çok da iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. İş yerini ilk açtığımda gerçekten çok zor oldu. Hem ev hem çocuklar hem iş beni baya bir zorladı. Yani öyle zaman oldu ki bırakma aşamasına geldim. Eşimin de büyük destekleri ile devam ettim. Şu anda da çok mutluyum iyi ki de devam etmişim.”

Aslan, bir erkek çalışan dışındaki tüm personelinin bayanlardan oluştuğunu ve iş yerinde aile sıcaklığının olduğunu vurguladı.

Özellikle kadın personelle çalışmasının hijyen açısından kendisini memnun ettiğini dile getiren Aslan, “Misafirlerimiz bizlerden çok memnun. İlk başlarda onların memnun kalmadıklarının farkındaydım ama şimdi onlar bizden biz de onlardan gayet memnunuz. Lezzet olarak da cağımızı çok beğeniyorlar.” dedi.

Erkek işi olarak bilinen cağ kebabı sektöründe restoran işletmesinin çocukları tarafından da destek gördüğünü dile getiren Aslan, şunları aktardı:

“Bu işi tercih etmemin bir sebebi de çocuklarımın gözümün önünde olması. Bir devlet dairesinde çalışsam çocukları evde bırakıp gidemem. Kesinlikle çocuklarımı bırakamayacağımı düşündüm. Sabah kızım Yağmur Sultan ve 8 yaşındaki oğlum Berat Taha ile evden çıkıyoruz, kızımı okula bırakıyoruz ve oğlumla buraya geliyoruz. Burada oğlumun derslerine yardımcı oluyorum, karnını doyuruyorum. Okuldan döndükten sonra da yemeklerini hazırlıyorum. Onlar da bu durumdan çok memnun. Bu işin en güzel tarafı bana göre bu. Saat 08.00’dan 23.00’e kadar burada birlikteyiz. Onlar da bana yardımcı oluyor.”

Gününün tamamının ailesiyle restoranda geçtiğini dile getiren Aslan, ailece bu hayata alıştıklarını sözlerine ekledi.

Annesine destek oluyor

Gülhan Aslan’ın kızı Yağmur Sultan Aslan da Mecidiye Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olduğunu da belirterek, “Okula gidiyorum, ödevim varsa yapıyorum olmadığı zamanlarda burada çalışıp anneme destek oluyorum.” diye konuştu.

İş yerinden geç çıktıkları için yeterince dinlenememesi yüzünden sabah kalkmakta zorlandığını, bu nedenle önceden restoranda çalışmaya karşı çıktığını anlatan Aslan, zamanla bu duruma alıştığını söyledi.

Yağmur Sultan Aslan, okuldan artan zamanlarında restorana gelerek çalıştığını ifade ederek, “Okuldan sonra gelip hemen iş başı yapıyorum. Hafta sonları da çalışıyorum. Eksik bir eleman varsa onun yerine geçiyorum. Herkesin bir görevi var, benim ise hepsini kapsıyor.” ifadesini kullandı.

KAYNAK: AA

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