Bylock’çu askerler gözaltına alındı

FETÖ’nün gizli yazışma sistemi olan Bylock kullandığı gerekçesiyle askerlere yönelik 57 ilde operasyon başladığı bildirildi. Gözaltı kararı alınan askerler arasında albay rütbesinde askerlerin de yer aldığı belirtiliyor.



Terör örgütü FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerdeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 530 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 530 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı kararı verildi. Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 59 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenilirken, adreslerdeki aramalar devam ediyor.

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