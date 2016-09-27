‘Bylock’ operasyonu Bursa’ya sıçradı

Kayseri merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan kamu görevlilerinden 57’si daha adliyeye sevk edildi. Bursa ve çeşitli illerde 92 kişi gözaltına alınmıştı.



Haklarında yakalama kararı verilen 141 kamu personelinden gözaltına alınan 92 şüpheliden 57’sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında “Anayasa’yı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla daha önce açığa alınan kamu personeli arasında örgütün kriptolu iletişim programı “ByLock”u kullananlar olduğunun belirlenmesi üzerine 21 Eylül’de 141 zanlıya yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

Operasyon kapsamında Kayseri, Bingöl, Konya, Kırıkkale, Mersin, Afyonkarahisar, İstanbul, Ankara, Yozgat, Bursa, İzmir, Samsun, Tokat, Mardin, Düzce ve Sivas’ta ilk etapta 90 kişi gözaltına alınmış, daha sonra bu sayı 92’ye çıkmıştı.

Gözaltına alınanlardan 35’i dün adliyeye sevk edilmiş, 18 zanlı tutuklanmıştı.

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