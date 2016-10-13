ByLock kullanan öğretmenlere operasyon

İzmir’de FETÖ terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla daha önceden meslekten çıkartılan bir kısım öğretmenin de aralarında bulunduğu kişilere yönelik bu sabah eşzamanlı operasyon düzenlendi. ByLock kullandığı tespit edilen 19 kişi gözaltına alınırken 7 kişinin arandığı bildirildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, meslekten ihraç edilmiş ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu kişiler hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 19 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların FETÖ/PDY mensuplarının haberleştiği gizli yazışma programı “ByLock” kullandıkları belirtildi.

Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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