Büyükşehirli satrançcı’dan altın madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranç Sporcusu Gülnar Mammadova Dünya Satranç Olimpiyatı’nda Altın Madalya’nın sahibi oldu.

Azerbaycan’ın Bakü kentinde bu yıl 42.si düzenlenen Dünya Satranç Olimpiyatları’nda Azerbaycan Milli Takımı adına yarışan Gülnar Mammadova Büyük Kadınlarda 9 maçta 7 puan toplayarak 2559 performansa ulaştı ve 3. Masalarda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bu performansıyla Uluslararası Usta (IM) unvanına kavuşan Mammadova sevincini aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu ve A takım antrenörü olan Fikret Sidefzade ve turnuvada 16 puanla genel sıralamada 6. Olan Türk Milli takımı ile paylaştı.

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