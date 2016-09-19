Büyükşehirlerde istifa depremi

Seçimle iş başına geldikleri için ihraç edilemeyen TOBB ve TİM’deki FETÖ’cü işadamlarına yeni formül bulundu. Ayda bir olan toplantıyı haftada bir yapan TOBB ve TİM, 3 toplantıya gelmeyeni ihraç ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) temizlik harekatı devam ediyor. Oda ve borsalardaki yönetim ve Meclis üyeleri ile ihracatçı birliklerinin yönetiminde bulunanlar seçimle geldiklerinden dolayı görevden alınamadığı için farklı bir strateji izleniyor. Oda ve borsalar ile ihracatçı birliklerinde FETÖ yapılanmasına mensup olanlardan görevi bırakmaları isteniyor. Gözaltına alınan veya tutuklananlar başta olmak üzere istifa etmeyen üyeler için de yeni yöntem uygulanıyor. Buna göre 365 oda ve borsa ile 60 ihracatçı birliğinde aylık yapılan yönetim toplantıları artık haftalık olarak yapılıyor. Üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin de üyeliği düşüyor. Üst düzey bir yetkili de TOBBBaşkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin görüşüp süreci koordine ettiğini belirterek, “Bir ayı bulan yönetim toplantıları haftalığa çekildi. Bu sayede iş dünyasındaki FETÖ yöneticilerinin temizliği daha hızlı şekilde yapılmış olacak” dedi.

İHBARLAR ELE ALINIYOR

TOBB’ve TİM’de çalışmalar ilgili bakanlıklarla titiz bir mesai ile koordineli halde yürütülüyor.TİM, Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen ihbarları da göz önünde bulunduruyor. TOBB ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile koordinasyon halinde çalışıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) araştırmalarının da süreçte belirleyici olacağı ifade ediliyor. Oda, borsa ve birliklerde çalışan FETÖ’cüler ise tahkikat komisyonu ile görevden el çektiriliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SÜRPRİZ İSTİFA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 15 Temmuz sonrasında komisyon kurulduğunu belirterek, “İş alemi kendi kamburunu kendi düzeltmiş olacak. Gerekli tedbir alınmazsa müdahale yetkimiz var” demişti. TOBB’a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre önümüzdeki günlerde aralarında Büyükşehirlerinde bulunduğu bazı illerin oda ve borsalarında görev yapan yönetim kurulu üyelerinden bazılarının istifalarını vermesi bekleniyor.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail