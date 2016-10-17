Büyükşehir’in raketleri kupaya doymuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Kupası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kızlar Kategorisinde 3 kupayla turnuvayı zirvede tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mihraplı Kent Parkı Tenis Kortlarında 110 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Burçak Yıldıztekin birinci, Zülal Yörür ikinci ve Ecem Çakallı ise üçüncü olurken, erkeklerde ise GD Tenis Akademisi sporcularından Mert Arabacı birinci, Deniz Yılmaz ise ikinci olmayı başardı.

Final maçlarının ardından dereceye giren sporculara kupalarını Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Asım Amil verirken, bu anlamlı turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.

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