Büyükşehir’in raketleri ‘Devler Ligi’nde

Bu yıl Türkiye’yi Avrupa Masa Tenisi Federasyonları Birliği (ETTU) Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün kadın masa tenisi sporcuları, ALCL TT Grand -Quevily karşısında 30 Eylül Cuma günü ilk maçına çıkacak.

Geçen yıl ETTU Kupası’nda şampiyonluğu kıl payı kaçıran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi takımı, yenilenen kadrosu ile finali sonuna kadar kovalamak istiyor. 30 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi´nde Fransa´nın ALCL TT Grand – Quevily takımı ile karşılaşacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Melek Hu, Yu Mengyu, Aleksandara Privalova ve Simay Kukalçeken’li kadrosuyla galibiyet arayacak.

ETTU Şampiyonlar Ligi C grubunda mücadele edecek olan Bursa Büyüşehir Belediyespor Kulübü, grubundaki diğer maçlarında 28 Ekim´de Macaristan deplasmanında Szekszard AC ile karşılaşırken 25 Kasım´da yine deplasmanda Fransız ALCL TT Grand Qouevily takımı ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir’in raketleri son maçında ise kendi evinde 2 Aralık Cuma günü Szekszard AC ile oynayacak.

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