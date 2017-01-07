Büyükşehir’in perileri güç kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Basketbol takımı devre arası ilk transferini yaptı.

Bu sezon Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi´nde mücadele eden ve play-off hedefleyen yeşil-beyazlılar ikinci yarı hazırlıklarını sürdürürken kadrosunu Meriç Banu Yenal ile güçlendirdi. Kariyerinde Samsun Canik Belediye, Edremit Belediye Güre, Yalova VIP gibi takımlarda forma giyen 1988 doğumlu ve 1,88 cm boyundaki uzun forvet son olarak Edirne SK´nın formasını terletiyordu.

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