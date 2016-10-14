Büyükşehir’den Yeşilay’a tam destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi’ni ziyaret ederek sürdürülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Sadece 2016 yılı içerisinde 527 okulda 15 bin 810 öğrenci ile 3690 yetişkine bağımlılıkla ilgili eğitimler veren şube yetkililerini kutlayan Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak ‘toplumun yapısını bozarak aileyi çökertmek isteyen yabancı kuruluşlara karşı’ Yeşilay’ın her zaman yanında olduklarını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi’ne tahsis edilen Tarihi Reyhanpaşa Hamamı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yi ağırladı. Yönetim ofisi olarak kullanılan hamama girişte Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Altepe’ye, son 1 yılda gerçekleşen faaliyetlerle ilgili sunum yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir-Yeşilay işbirliğini rayına oturtarak, bağımlılıkla mücadelede Bursa’nın örnek olmasını istediklerini söyledi. 2009 yılında Bursa’da örgütlenen fakat yer sıkıntısı nedeniyle kendisinden beklenen performansı bir türlü gösteremeyen kurumun Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle atağa geçtiğini hatırlatan Başkan Altepe, belirli ya da belirsiz takvim dahilinde yıl içerisinde onlarca etkinliğe imza atılarak bağımlılıkla ilgili toplumda farkındalık oluşturulduğunu ifade etti. Restorasyonu 2015 yılında tamamlanan ve Bursa’nın ahşap çatılı 2 yapısından biri olan Reyhanpaşa Hamamı’nın Yeşilay’a tahsis edildiğini, hamamın tüm tefrişatının yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Başkan Altepe, kuruma matbuat anlamında da destek verdiklerini anlattı. Başkan Altepe, “Bursa’da kısa zamanda bu mesafeyi almanızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Şehrimizin birçok alanda olduğu gibi bağımlılıkla mücadelede de Türkiye ile dünyaya örnek çalışmalar yapmasını arzuluyorum. Bu nedenle birlikteyiz” dedi.

Başkan Altepe, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi’nin şimdiden sonra Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle daha etkin mücadeleler sergileyeceğini vurguladı. Bugün Türkiye’de yerli ve yabancı birçok kuruluşun toplum yapısını bozmak için çalışmalar yürüttüğünü, bu konuda cömertçe sayılabilecek paralar harcandığını ifade eden Başkan Altepe, Yeşilay gibi kuruluşlarla bu tip oluşumların önüne geçmek istediklerini belirtti. Türkiye’nin en büyük zenginliğinin sağlıklı toplum ve aile yapısı olduğunu kaydeden Başkan Altepe, “Sağlıklı bireyler, sağlıklı toplum ve nihayetinde sağlıklı şehir bizim Büyükşehir olarak da öncelikli hedefimizdir. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurucusuyuz ve Dünya Sağlık Örgütü’nün partneriyiz. Bu nedenle Yeşilay’ın faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Toplumu çürütmek isteyen art niyetli odakların gerçekleştirdiği dezenformasyon dört koldan sürüyor. Bize de Yeşilay gibi kurumlara destek olarak; komşularımıza, mahallemize, semtimize sahip çıkma konusunda önemli görevler düşüyor. Yeşilay, şimdiden sonra etkinliğini daha da artırarak daha fazla çalışmalıdır. Büyükşehir olarak faaliyetlerinizde sonuna kadar arkanızdayız” diye konuştu.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı ise, Başkan Altepe’yi şubenin 1 yıllık faaliyetleri hakkında bilgilendirdi. Yeşilay’ın insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan bir anlayışla hareket ettiğini söyleyen Yamalı, bu hedef doğrultusunda 527 okulda 15.810 öğrenci ile 3690 yetişkine bağımlılıkla ilgili eğitimler verdiklerini anlattı. Büyükşehir Belediyesi’nin restore ettiği Reyhanpaşa Hamamı’nın Yeşilay Bursa Şubesi’ne tahsisi ile mekan sıkıntısının ortadan kalktığını ve kurumsallaşmanın sağlandığını ifade eden Yamalı, Başkan Altepe’ye sağladığı destekler nedeniyle teşekkür etti.

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