Büyükşehir’den yaşlı kadınlar korosu projesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi’ne gelen 65 yaş üstü yaşlılardan kurulan “koroda” Gaziantepli kadınlar türkü söyleyip gönüllerince eğleniyorlar. Adeta yaşamlarının ikinci baharını yaşayan yaşlılar, kişisel el becerilerini de ortaya koyuyorlar.



Toplumun her kesimine dokunmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlılarıda unutmayarak onlar için Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi’ni açtı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara hizmet verilmesi için açılan merkeze hergün gelen yaşlılar ikinci baharını yaşıyor. El sanatları, ahşap boyama, okuma-yazma, Kur’an-ı Kerim kursu gibi daha birçok alanda eğitim alan yaşlılar için ayrıca çeşitli aktivitelerde düzenleniyor. Sabahın erken saatlerinde evlerinde servisle alınan yaşlı vatandaşlar merkezde bulunan kütüphanede kitap okuyor, satranç oynuyor ve birbirleriyle sohbet ederek eski günleri yadediyor.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi yetkilileri, yaptığı açıklamada, merkezin yoğun talep gördüğünü ve yaklaşık 1000 üyesi olduğunu söyledi.

Öz bakımını yapan 65 yaş üstü vatandaşların merkeze geldiğini anlatan yetkililer, eski şarkıların seslendirileceği bir koro ekibi kurmaya karar verdiklerini belirtti.

KONSER VERECEKLER

Koro ekibinin yaklaşık bir aydır çalışmalara başladığını belirten yetkililer, kendi dönemlerinin şarkılarını seslendiren koro ekibinin, 6 aylık eğitimin sonunda ilk konserlerini vereceğini belirtiler.

Ekipte yer alan Nimet Anlar, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geldiği merkezden çok memnun olduğunu vurgulayarak, “Konser verecek olmamız beni çok heyecanlandırıyor” dedi.

“Burası bizi gençleştirdi, hayatımızı yaşıyoruz. Evlatlarımızdan daha çok ilgileniyorlar bizimle” diyen Fidan Güler ise seslendirdiğimiz şarkılarla eski günleri yaşadıklarını ifade etti.

Yılların verdiği yorgunluğu merkezde attığını dile getiren Nimet Yumurtaoğlu da kendilerine bu imkanı sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Koro ekibinde yer alan Firdevs Durak ise “Şarkıları söylerken ruhumuz gıda alıyor, gözlerimizin içi parlıyor. Bizi anılarımıza götürüyor, gençliğimize götürüyor” diyerek eskileri anımsıyor.

Müzik öğretmeni Burcu Bozyiğit de ekibin çok heyecanlı ve yetenekli olduğunu, çalışmaların çok iyi gittiğini söyledi.

Yaşlıların gençlere taş çıkardığını dile getiren müzik öğretmeni Ali Safa Çobanlar da ekibin çok ilgili olduğunu kaydetti.

Çalışmalara müzik öğretmenleri eşliğinde devam eden koro ekibi, çalışmalar esnasında birbirinden güzel şarkıları seslendiriyor. Şarkıları söylerken eskilere dalan koro ekibinin çok heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.

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