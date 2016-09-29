Büyükşehir’den ‘Hoşgeldin Bebek’morali

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk faaliyetleriyle Bursalıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Belirli zamanlarda hastanelere ziyaretler yapılarak yeni doğan bebeklerin ailelerine ‘Hoşgeldin Bebek’ paketleri hediye ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ‘Yarım Elma Hareketleri’ projesi kapsamında 2 yıldır sürdürülen ‘Hoşgeldin bebek’ paketleri dağıtımı, ailelerin sevincine ortak oluyor. Bursalılara yaşamının her alanında kolaylık sağlayacak farklı projelerle hizmet veren Büyükşehir Belediyesi tarafından belirli zamanlarda Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi’nde yeni doğum yapan kadınlar ve anne adaylarını ziyaret edilerek, yeni doğan bebekler için hediyeler veriyor. Yarım Elma Hareketleri ekibi, yakın zamanda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni doğan ünitesinde de hoşgeldin bebek paketleri dağıtılacağının müjdesini verdi. Yeni doğan bebeklerin ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış; biberon, emzik, mendil ve hastane çıkışı gibi malzemeler içeren paketler, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin iyi dileklerinin de yer aldığı tebrik kartları ile hediye edilerek, annelere moral oluyor.

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