Büyükşehir’den 759 milyon TL’lik yatırım

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çağdaş, yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda 17 ilçede hayata geçirilen ulaşımdan spora, tarihi mirastan kırsal kalkınmaya kadar toplam 759 milyon 30 bin TL’lik yatırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi ve merkezi hükümet tarafından yapılan yatırımları hizmete açmak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin oğlu Ömer Altepe ile BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın kızı Merve Burkay’ın düğün törenine katılmak için 22 Ekim Cumartesi günü Bursa’ya gelecek. Bursa programı kapsamında ilk olarak İnegöl ilçesine gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak burada Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü’nün açılış törenine katılacak. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki mitingde Bursalılarla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede gerçekleştirdiği ulaşımdan spora, tarihi mirastan kırsal kalkınmaya kadar toplam 759 milyon 30 bin TL’lik yatırım ile merkezi hükümet tarafından yaptırılan 344 milyon 412 bin 293 TL’lik yatırımları da törenle hizmete açacak.

Aslan payı Büyükşehir’in

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde üretilen ve bu alanda Türkiye’nin dünyada tramvay üreten 6 ülke arasını girmesini sağlayan yerli vagon ve tramvaylar da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete alınmış olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 402 milyon TL’ye alınan 60 yerli vagon ve 12 tramvayın hizmete alınacağı törende ayrıca merkeze yeni bağlanan 10 yeni ilçedeki altyapı yatırımları da devreye alınmış olacak. Bu çalışmalar kapsamında da İnegöl, İznik, Yenişehir, Orhangazi, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles’te toplam 910 kilometre içme suyu, 172 kilometre kanalizasyon hattı ve 37 kilometre de yağmur suyu hattı imalatı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı tesislerde kırsal kalkınma yatırımları da ön plana çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İznik, Kestel ve Orhaneli’de 4 sulama göleti ile İnegöl, İznik, Mudanya, Osmangazi, Orhaneli, Yenişehir, Gemlik ve Kestel’de 13 adet tarımsal sulama tesisi hizmete alınacak. Bunların yanı sıra ilçelere yeni hizmet binaları, 9 spor tesisi, tarihi eser restorasyonları ve ulaşım projelerinin de arasında bulunduğu toplam 759 milyon 30 bin TL’lik 62 yatırım Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete alınmış olacak.

Bursa’ya hizmet yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait 2, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait 6, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ait 3, İçişleri Bakanlığı’na ait 1, Milli Eğitim Bakanlığı’na ait 29, Sağlık Bakanlığına ait 3, Gemlik Belediyesi’ne ait 2, İnegöl Belediyesi’ne ait 5, Yıldırım Belediyesi’ne ait 8, Kestel Belediyesi’ne ait 3, Bursa Teknik Üniversitesi’ne ait 1, DSİ’ye ait 8, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait 2, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait 5, Müftülüğe ait 1 ve TEİAŞ 2. Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 tesisi hizmete açmış olacak. Toplam 344 milyon 412 bin 293 TL’lik bu yatırımlar da göz önüne alındığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplam 1 milyar 103 milyon 442 bin 293 TL’lik yatırımları Bursa’nın hizmetine sunmuş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Bursa Valiliği’ni ziyaret edip, akşam da Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin oğlu Ömer Altepe ile BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın kızı Merve Burkay’ın düğün törenine katılacak.

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