Büyükşehir ile ahudududa da yüzler gülecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 341 çiftçiye ahududu fidanı dağıttı. Başkan Altepe, ahududu üretiminin artmasını hedefleyen çalışmaları anlatarak, Bursa’da üretilen ürünlerin dünya pazarlarında yer bulmasının ise çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması, çiftçilerin gelirinin artması ve kent merkezlerine göçün önlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bursa’da, kırsal kalkınmada önemli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Tarım A.Ş. ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla, Kestel İlçesi Gözede Mahallesi’nde gerçekleştirilen törende, 341 çiftçiye ahududu fidanı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’da atılan kırsal kalkınma adımlarının kentin üretim potansiyeline değer kattığını belirtti. Bursa’nın ürünlerinin dünya pazarlarında yer bulmasının çiftçinin yüzünü güldürdüğüne işaret eden Başkan Altepe, “Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçiye destek veren yatırımlarımıza devam edeceğiz. Kırsal kalkınmanın sağlanması ve kent merkezlerine göçün önlenmesi amacıyla üreticilerimizin ürünlerinin artmasını, yaşadıkları bölgelerin de kalkınmasını hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak destek olduğumuz her bölgede üretime katkı sağlandığını görüyoruz. Siyah incir, biber, armut ve ayvadan sonra şimdi de ahududu için üreticimizle birlikteyiz, bugün 341 üreticiye ahududu fidanı dağıtıyoruz” dedi.

“Ahududu artık daha da değer kazanacak”

Başkan Altepe, Bursa’da ahududu üretiminin de güç kazanmasını istediklerini belirterek, “Ahududu üreticilerine destek olmak ve kalkındırmak, ahududu tarımının nitelik olarak korunması, yeni çeşitlerle geliştirilmesi, sosyal ve ekonomik kalkınma ile çiftçimize gelir temin etme fırsatlarının sağlanması noktasında tarımsal destekleme çalışmalarımız kapsamında çiftçilere ahududu fidelerini veriyoruz. 2015 verilerine göre ahudududa Bursa, ülke üretiminden yüzde 95,2 pay almış. Çilekten sonra, ihracat değeri en yüksek üzümsü meyve olan ahududu artık daha da değer kazanacak. Üreticimizin ürünü artacak, pazarı da büyüyecek. Dünya, büyük bir pazar. Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı desteklerle ürünümüzü en iyi şekilde tüketicisiyle buluşturalım, önemli olan bu. Şimdi Avrupa pazarlarına ürünlerimizi ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hangi konuya el atsak, ürün bereketleniyor, üreticimizin yüzü gülüyor. Bu durum bizleri de mutlu ediyor” diye konuştu.

Başkan Altepe, ahududunun son yıllara kadar önemsenmemiş bir tarım kolunu oluşturmasına rağmen bugün hem büyük hem aile işletmelerinde ve hem de ara ziraatı olarak yetiştiriciliğinin önem kazandığına dikkati çekti. Başkan Altepe, konuşmasının ardından, Willamette ve Meeker çeşidi ahududu fidanlarını üreticilere dağıttı.

Kestel Belediye Başkanı Yener Acar’ın da katıldığı törende, Kestel Ziraat Odası Başkanı Fevzi Fırtına ve Gözede Mahallesi Muhtarı Osman Özen de Başkan Altepe’ye, üreticiye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kestel Ziraat Odası Başkanı Fevzi Fırtına, bölgedeki tarımsal üretim hakkında bilgi verirken, üreticinin pazarlama noktasında Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinin önemli olduğuna değindi. Fidan dağıtımının ardından Başkan Altepe, vatandaşlarla da sohbet etti.

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