Büyükşehir Güzelyalı’ya değer katıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’yı daha ulaşılabilir bir kent haline getirecek çalışmaları kapsamında, Mudanya’dan Gemlik’e devam edecek alternatif yol üzerinde, kamulaştırılan 4 binanın yıkımı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Güzelyalı’ya değer katacak olan çalışmaların bölgedeki ulaşımı rahatlatacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın ulaşılabilir bir kent olması yolundaki çalışmaları kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte, Güzelyalı’dan Kurşunlu istikametine devam edecek alternatif yol üzerinde kamulaştırılan binaların yıkımını gerçekleştirdi.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Altepe, “Büyükşehir Belediyesi olarak, yatırımlarımızın büyük çoğunluğu ulaşıma yapılıyor. Bir yandan kent merkezindeki diğer taraftan da ilçelerdeki çalışmalarımız hızla sürüyor. Mudanya’nın Güzelyalı Mahallesi’nde de eskiden beri ulaşımla ilgili önemli bir sıkıntı vardı. Artık bu sıkıntıya da çözüm buluyoruz” dedi.

Planlardaki uygulama gerçekleşiyor

Başkan Altepe, özellikle Mudanya içinden Güzelyalı istikametine, Güzelyalı’dan da Kurşunlu ve Gemlik istikametine gitmek isteyen vatandaşların sahildeki dar sokakları kullanmak zorunda kaldıklarını hatırlattı. Bu durumun büyük bir sıkıntı yaşattığını belirten Başkan Altepe, “Planlarda olup da uygulamada olmayan bu yol için Büyükşehir Belediyesi olarak startı vermiştik, şimdi de uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Güzelyalı’nın tam ortasından geçecek olan bu caddenin uygulanması için 11 parselde kamulaştırma yapıldı ve 4 binanın da yıkılması gerekti. Bu binaların yıkımının ardından Güzelyalı içinde Eski Cami ile Yeni Büyük Cami arasındaki bu bölgenin, yani Mudanya’yı Kurşunlu Gemlik hattına bağlayan bu caddenin de imalatı başlamış olacak” diye konuştu.

Çalışmaların, Çakal Dere üzerindeki köprü imalatını da kapsayacağını ifade eden Başkan Altepe, “Köprü ve bu yeni yolla birlikte uzun zamandır beklenen alternatif yolumuz gerçekleşmiş oluyor. Güzelyalı’ya büyük değer katacak olan bu çalışma aynı zamanda bölge halkına büyük kolaylık sağlayacak” şeklinde konuştu. Sadece kamulaştırma bedelinin 2 milyon TL (2 trilyon) tuttuğunu sözlerine ekleyen Başkan Altepe, yıkımın ardından Güzelyalı’da vatandaşlarla da bir araya gelerek halkın nabzını tuttu.

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