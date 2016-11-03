Büyükşehir dolandırıcılara karşı uyardı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar dolandırıcılık girişimine karşı uyarıldı.



Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Belediyelerde görev yapan üst düzey yöneticilerin ismi kullanılarak çeşitli kişi ve kurumlardan yardım ve bağış adı altında para talep edildiğine ilişkin duyumlar gelmektedir. Dolandırıcı olduğu tahmin edilen bu kişilere itibar edilmemesi, elde edilen bilgilerin emniyet birimleriyle paylaşılması rica olunur.”

Uyarı mesajı vatandaşlara SMS’le gönderildi.

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