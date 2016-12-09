Büyükşehir, barınma evi ile Türkiye’yi kucaklıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin her kış hizmete açtığı barınma evi Marmara’dan 115, Ege’den 25, İç Anadolu’dan 61, Karadeniz’den 43, Akdeniz’den 12, Doğu ve Güneydoğu’dan 44, yurt dışından da 7 kişiyi misafir ederek ata tüm Türkiye’yi kucaklıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk çalışmalarından biri olan barınma evi, sokakta kalan vatandaşlar için kapılarını açarak sıcak bir yuva rahatlığını sağlıyor. Sokakları kendilerine mesken edinen evsiz vatandaşların; giyinme, barınma ve temizlik ihtiyaçları karşılanırken, 3 öğün yemeği verilerek güvenli bir ortamda kışı geçirmeleri sağlanıyor.

Türkiye’ye hizmet veriyor

Ekim ayında evsizlere kapılarını açarak, Mayıs sonuna kadar hizmet veren merkezden; toplamda 307 vatandaş faydalanıyor. Yatakhaneleri, oturma salonu, yemekhanesi ve yönetim binasıyla her yıl yüzlerce vatandaşa hizmet veren barınma evinde, yaklaşık 15 yıldır daimi kalan misafirleri de bulunuyor. Merkez yetkilileri, burada bulunan vatandaşların talepleri doğrultusunda bir kısmına iş imkânı sağladıklarını, bir kısmını da ailesiyle buluşturduklarını belirtirken belli yaşın üstündekileri de huzurevine yerleştirdiklerini ifade ediyorlar.

Bursa’daki merkezin Türkiye’deki en iyi Barınma evi olduğunu belirten yetkililer, yalnızca Bursa’daki vatandaşlara değil çeşitli bölgelerden gelen muhtaç kişilere de yardım edildiğini söylediler. Verilere göre Marmara’dan 115, Ege’den 25, İç Anadolu’dan 61, Karadeniz’den 43, Akdeniz’den 12, Doğu ve Güneydoğu’dan 44, yurt dışından 7 kişi Barınma evinde halen misafir edilerek kötü hava şartlarından korunuyorlar.

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