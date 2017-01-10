Büyük ustaya Almanya’dan onur ödülü

Türkiye Almanya Film Festivali Ara Güler’e ve Jürgen Jürges’e onur ödülü verecek.



Türkiye Almanya Film Festivali komitesi “50’li yıllardan bu yana Türkiye’nin sanat algılayışının küreselleşmesinde öncü rol almasından dolayı Sayın Ara Güler’e Festivalin onur ödülü verilmektedir. Güler insanı her zaman çalışmalarının merkezinde tutan tarzıyla Dünya’nın değişik kültürlerinden insanları bizlere yakınlaştırmış, adeta komşu kılmış, özgün perspektifiyle sinemacıların uluslararası ve kültürlerarası bakış açısını derinden etkilemiştir” açıklamasında bulundu.

Festival komitesinden yapılan açıklamada, Jürgen Jürges’e de olağanüstü sinemasal tutarlılığı ve usta yönetmenler ile Türkiye sinemasına katkıları için festivalin onur ödülü verileceği belirtildi.

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