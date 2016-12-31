Büyük ödüller sahiplerini buldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 43.’sü gerçekleştirilen ‘Ekonomiye Değer Katanlar – 2016’ ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde Orhangazi’den Componenta Dökümcülük AŞ ihracat dalında ödül aldı.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, meclis ve komite üyeleri ile Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı. Bursa iş dünyasının gurur gecesinde 8 ayrı kategoride 71 ödül sahiplerini buldu. ‘Gelir Vergisi’, ‘Sektör Liderleri’, ‘Kurumlar Vergisi’, ‘Dönüşüm ve Fark Yaratanlar’, ‘İhracat’, ‘En Başarılı KOBİ’ler’, ‘İnovasyon’ ve ‘İş Barışına Katkı Sağlayanlar’ kategorilerinde kent ve ülke ekonomsine yüksek düzeyde katkı sağlayan Bursa iş dünyası temsilcileri, kurum ve kuruluşları sahneye çıkarak, Bursa protokolünün elinden ödüllerini aldı.

“HEDEFLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, birçok ülkenin yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı bir dönemde Türkiye’nin, büyük devlet olmanın gereğini yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin sadece jeopolitik konumuyla değil, halkının iradesi ve dirayetiyle de lider bir ülke olmayı sürdüreceğini ifade eden Başkan Burkay, “Milletçe sürdürdüğümüz istikbal mücadelesinde terörün bizleri yıldırmasına ve hedeflerimizden uzaklaştırmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz. Tarihimize, kültürümüze ve hedeflerimize; gerek millet, gerek kurumlar, gerekse de fertler olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

“BURSA, TÜRKİYE’NİN HAYAL ETTİĞİ PROJELERİN UYGULAMA SAHASI OLDU”

Başkan Burkay, Türkiye’nin tüm engellere karşı en büyük sermayesinin yine milli birlik ve dayanışma olduğunu ifade etti. “Hiçbir güç ülkemizi ve Bursa’mızı hedeflerimizden alıkoyamayacak” diyen İbrahim Burkay, Türkiye’nin son 5 yıldaki büyüme performansı ile Katar ve Çin ile birlikte en hızlı büyüyen 3 ülkeden birisi olduğuna dikkati çekti. Türk özel sektörünün fırsat verildiğinde neleri başarabileceğini başarı performansı ile herkese gösterdiğini ifade eden Burkay, BTSO olarak, Bursa’nın bugününü değil, geleceğini şekillendirecek bir dönüşümün temellerini attıklarını vurguladı. Başkan Burkay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “BTSO olarak Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırladığımız makro projelerimiz, kamu tarafından da sahiplenildiğini görmek, ne kadar doğru hamleler yaptığımızı gösteriyor. Bursa, Türkiye’nin hayal ettiği projelerin uygulama sahası oldu.”

“TEKNOSAB, İHRACATA 40 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAĞLAYACAK”

Başkan Burkay, Türkiye’de 4. Sanayi devriminin sembolü olan TEKNOSAB’ın hem modern hem de çevreci altyapısı ve lojistik imkânları ile endüstriler arasındaki bilgi ve teknoloji senkronizasyonunu sağlayacağını kaydetti. Yeni yılda temelini atacakları TEKNOSAB’ın sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin de geleceğine yön verecek bir proje olduğunu kaydeden İbrahim Burkay, “25 milyar dolarlık yatırım potansiyeli taşıyan TEKNOSAB, ihracat hedeflerimize 40 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak” dedi.

“YENİ YILA YENİ UMUTLARLA GİRİYORUZ”

“Ortak aklın gücüyle geleceğin kentini hep birlikte inşa ediyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Burkay, iş dünyası temsilcileri olarak yeni yıla yeni umutlarla girdiklerini ifade etti. İbrahim Burkay, “Bugüne kadar kentimizin ve ülkemizin ekonomisine değer katan büyük başarı hikâyelerini hep birlikte yazdık. Ekonomik seferberlik bilinciyle yeni destanlar yazabiliriz. 2023 hedeflerimize ulaşmak için yatırımlarımızı ve üretimimizi daha da artırmalıyız. Zaferin cephanesi üretimdir. İş dünyası olarak bizler de yüksek teknolojili üretime büyük önem veriyoruz. Dış ticareti geliştirmenin yollarını arayarak, yeni pazarlar bularak, rekabet gücümüzü artırarak üzerimize düşen görevi yine en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Burkay, Türkiye’yi ve Bursa’yı layıkıyla temsil eden, ihracat ve üretim gücü ile Türkiye ekonomisinin kahramanları Bursa iş dünyası temsilcilerine kattıkları değerden dolayı teşekkür etti.

“BU MİLLETİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işadamlarının yalnızca ekonomiye değil, Türkiye’nin geleceğine de değer kattığını söyledi. 2002 yılında Türkiye’nin ihracatının 26 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bakan Müezzinoğlu, “Bugün Bursa’mız 13 milyar dolarlık ihracatı tek başına gerçekleştiriyor. Bu milletin hayalleri ve hedefleri var. Bu ülke ve bu millet, muasır medeniyetler seviyesine emin adımlarla yürümüye devam edecektir. Bu başarılara Bursalı müteşebbislerimiz de yüksek düzeyde katkı sağlamaktadır. Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu BTSO da hayata geçirdiği projelerle kent ekonomisine yön veriyor. ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ vizyonunun hakkını veren çalışmalara imza atıyor” diye konuştu. “2016 yılı tüm zorluklara rağmen özgüvenimizi artırdı” diyen Bakan Müezzinoğlu, “Bütün bu fırtınalar karşısında hedefine yürüyebileceğini gösteren ülkemiz, 2017’de büyük başarılara imza atacaktır” dedi.

“BÖYLE BİR YILDA ÖDÜL ALMAK ÇOK ANLAMLI”

Bursa Valisi İzzettin Küçük, 2016 yılına çok iyi organize edilmiş bir törenle veda ettiklerini söyledi. Ülke olarak 10 yılda yaşanmayacak olayları bir senede yaşadıklarını ifade eden Vali İzzettin Küçük, “Her şeye rağmen dimdik ayaktayız. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay’ın konuşmasını gururla dinledik. Bursa, tüm zorluklara rağmen büyümesini muhafaza etmiştir. 2016 yılında ödül almak istisnai bir durum. Böylesine zor bir sene de bu başarılara ulaşan iş adamlarımıza teşekkür ediyor, bu başarılı organizasyondan dolayı da BTSO’yu tebrik ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ülkelerin gelişiminde kentlerin büyük rolü olduğunu belirterek, “Hedefimiz, Bursa’nın her alanda Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda gelişmesini sağlamaktır. Güçlü ve büyüyen şehirlerle birlikte güçlü bir Türkiye olacaktır” ifadelerini kullandı.

BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, 127 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan BTSO’nun Bursa ve Türkiye ekonomisine yeni ufuklar kazandırmaya devam ettiğini ifade ederek, Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde ödüle layık görülen Bursalı firmaları kutladı.

Konuşmaların ardından 8 kategoride 71 ödül sahiplerini buldu.

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