BUSMEK Priştina’da eğitime başladı

BUSMEK’in eğitim adımları kardeş şehir Priştina’ya ulaştı. Priştina’da eğitimler başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kosova Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında BUSMEK yurtdışındaki eğitim çalışmalarına Priştina’yı da ekledi. Geçen yıl Bursa’ya gelerek kuaförlük ve cilt bakımı alanında BUSMEK’te eğitim alan 20 kursiyerin bir kısmının ülkelerinde iş yeri açması, kalanının ise hemen iş bulmasının ardından Kosova Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, BUSMEK kurslarını Kosova’ya taşımayı teklif etmişti. Devamında gerçekleştirilen çalışmalarla Kosova’nın başkenti Priştina’da konfeksiyon atölyesi kuruldu, eğitimler başladı. BUSMEK usta öğreticileri tarafından konfeksiyon makinalarının kullanımı ve giyim alanında yaklaşık 2 ay süresince verilecek eğitimler sonrasında, kursa katılım sağlayan kursiyerler için de istihdam kapısı aralanmış olacak. Kosovalı yetkililer, Bursa’nın Balkanlar için çok önemli bir şehir olduğunu ifade ederek, ülke sınırlarını aşan başarılı eğitim faaliyetleri nedeni ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teşekkürlerini iletti.

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