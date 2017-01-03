BUSMEK eğitmenlerine özel eğitim

Bursa’da 14 ilçede 30 farklı mekanda eğitim öğretim faaliyetlerine hız kesmeden devam eden BUSMEK, eğitmenlerini de geliştirmeye devam ediyor.

BUSMEK’teki giyim teknolojileri ve el sanatları dallarındaki zümre öğretmenlerine androgoji bilimi kapsamında yetişkin eğitimi seminerleri düzenlendi. 16 saatlik eğitim, BUSMEK Merinos Yönetim Merkezi’nde 2 gün boyunca devam etti. Ankara Üniversitesi’nden gelen Prof. Dr. Meral Uysal ve Doç. Dr. Ahmet Yıldız’ın anlatımlarıyla gerçekleşen seminerlerde, yetişkin eğitimlerinde yeni yaklaşımlar ve yeni öğrenme metotları konuları üzerinde duruldu. 2 günlük eğitimin sonunda öğretmenlere katılım belgesi verildi. Uysal ve Yıldız’a da teşekkür edilerek çini Yeşil Türbe hediye edildi.

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