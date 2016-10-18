BUSMEK ders başı yaptı

BUSMEK yeni 2016 – 2017 eğitim öğretim dönemine başladı. Bünyesine kattığı yeni branşlarla 12. yılına adım atan BUSMEK’te eğitim heyecanı, genç yaşlı herkesi sardı. Ücretsiz kurslarıyla Bursalılara eğitim hizmeti sunan BUSMEK’e bu yıl da kursiyerler yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’na (BUSMEK) ilgi, her geçen yıl artıyor. BUSMEK 2016-2017 eğitim dönemine başlarken 20 binden fazla başvuru yapıldı. Hobi kurslarından meslek eğitimlerine, kişisel gelişimden dil kurslarına tam 220 branşla eğitim hayatına başlayan BUSMEK, 30 farklı merkezde Bursalılara hizmet vermeye devam ediyor.

Birbirinden farklı alanlarda açılan kurslar arasında İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, Fransızca, bilgisayar, giyim, minyatür, diksiyon, çeyiz ürünleri hazırlama, gitar, hat ve ebru sanatları gibi vatandaşların ilgisini çekecek birçok farklı branş bulunuyor. BUSMEK başvurularında en fazla talep gören branş ise İngilizce… Yaklaşık 2 bin 500 kişinin başvuru yaptığı İngilizce kursunu, talep yoğunluğu açısından Almanca ve Arapça kursları takip ediyor. Bir diğer yoğun ilgi de bilgisayar kursunda… Yaklaşık 1500 kişinin başvuru yaptığı bilgisayar kullanımı kursunda, özellikle hafta sonu dersleri yoğun ilgi görüyor. Sağlıklı yaşamın bir parçası olan spor da BUSMEK’te oldukça ilgi çeken kurslardan bir başkası. Yeni gruplar ve yeni branşlar için, yıl içinde kayıtların devam edeceği belirtilen BUSMEK’te kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, www.busmek.bursa.bel.tr adresinden online başvuru yapabilirler.

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