BUSKİ’ye “kadın dostu işyeri” ödülü

HAK-İŞ ve ÇASGEM’in “Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın Dostu İşyerlerini Belgelendirme Projesi” kapsamında 7 ilde kadın çalışanlar arasında yapılan anket sonucuna göre Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, “Kadın Dostu Örnek İşyeri Sertifikası” ile ödüllendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Yavuz´un katılımlarıyla Ankara’da gerçekleştirilen törende, BUSKİ, büyük bir onurun sahibi oldu.



BUSKİ’ye verilen ödülü, BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı adına BUSKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Adem Vural, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Aslan’ın elinden aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ile HAK-İŞ Konfederasyonu ortaklığında yürütülen ´Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın Dostu İş Yerlerini Belgelendirme Projesi´ kapsamında aralarında Bursa’nın da bulunduğu 7 ilde kadın çalışanlar arasında yapılan anket çalışmasında 1192 kişiyle yüz yüze görüşüldü.

Çalışmalar sonrasında Türkiye genelinde 30 işyeri “Kadın Dostu İşyeri” seçildi. Bursa’dan, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün ödüle layık görüldüğü proje kapsamında; Yıldırım Belediyesi, SGK İl Müdürlüğü ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bursa Yenişehir Havalimanı da ödüle layık bulundu.

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