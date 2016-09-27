Bursa’ya ‘Veledrom’ müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Recep Altepe, Sağlıklı Kentler Birliği’nin ‘Bisiklet Etkin Bir Ulaşım Aracı Bursa Çalıştayı’nda daha sağlıklı bir Bursa hedefiyle, kente bir ‘Veledrom’ kazandırılacağını söyledi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin (SKB) ‘Bisiklet Etkin Bir Ulaşım Aracı Bursa Çalıştayı’, birlik üyelerini ve bisiklet tutkunlarını Bursa’da buluşturdu. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği ile Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği işbirliğinde Holiday Inn Otel’de gerçekleştirilen çalıştayda, bisiklet ve bisiklet kullanımı gündeme taşındı. Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı (EUROVELO), Avrupa Bisikletliler Fedarasyonu (ECF) ile Uluslararası Spor ve Kültür Birliği’nin (ISCA) de desteklediği ve 1 Ekim Cumartesi gününe kadar sürecek olan programın açılış bölümünde, sağlıklı kentler için bisikletin önemi ele alındı.

Bisiklet kullanımı yaygınlaşıyor

Bursa’yı eserleriyle geleceğe taşırken, daha sağlıklı bir kent oluşumuna ve çevre odaklı hizmetlere önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Recep Altepe, çalıştayda yaptığı konuşmada, Bursa’da bisiklet kullanımını teşvik edici adımlar attıklarını ifade etti.

Bursa’da öncü çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Altepe, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin tarihi ile ilgili de bilgiler verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde 2005 yılında 10 belediyenin katılımı ile kurulan birliğin Türkiye’deki üye sayısını 63’e çıkardığını ifade eden Başkan Altepe, “Sağlıklı kentler hareketinin gelişebilmesi ve uygulanabilmesi için çalışmalar sürüyor. ‘Bisiklet, Etkin Bir Ulaşım Aracı, Bursa Çalıştayı’nda kentlerin ve belediyelerin en önemli gündem maddelerinden olan trafik sorununa, sağlıklı, temiz ve çevre dostu bir alternatifi tartışıyor ve bir ulaşım aracı olan bisikleti tüm yönleriyle ele alıyoruz” dedi.

Ulaşımda sağlıklı alternatif: Bisiklet

Başkan Altepe, motorlu araçların sağladıkları hızlı ve konforlu ulaşım avantajına rağmen, yüksek yol yapım ve bakım maliyetleri, çevre ve gürültü kirliliği, trafik sıkışıklığından kaynaklanan zaman kayıpları ve stres, park problemleri ile ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları gibi pek çok olumsuzluğu da beraberinde getirdiğini kaydetti.

Bisiklet kullanımının hareketli bir yaşama şans tanıdığını belirten Başkan Altepe, “Bisikletin, daha aktif ve sağlıklı bir yaşam, şehir içinde kısa mesafelerde zaman kaybını önleme, trafik sıkışıklığına maruz kalmama gibi birçok avantajı var. Örneğin, karayollarında 3 metre genişliğindeki bir şeritte saatte yaklaşık 400-600 otomobil ve 600-800 kişi taşınabiliyorken, aynı şerit bisiklet için kullanıldığında 6-7 bin bisiklet düzeyinde bir kapasite yaratabiliyor veya park alanlarını düşündüğümüzde tek bir otomobilin park ettiği bir alana 16 bisiklet park edebiliyor. Sağlıklı bir yaşam için hareketsiz bir yaşam tarzı düşünülemez” diye konuştu.

Haftada en az 3 gün ve en az 30 dakika egzersiz yapmanın vücudu dinç tuttuğunu; obezite dahil birçok hastalığı engellemede etkin bir role sahip olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Altepe, işe araçla gidip gelmek yerine bisiklet kullanımının bu egzersizi karşılayacağından bisikletin böyle önemli bir avantajının daha olduğunu söyledi.

Yerelde düzenlemeler yapılıyor

Bisikleti yaygınlaştırma noktasında yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü belirten Başkan Altepe, “Bisikletlilere özel yollar oluşturulması, toplu taşıma araçları ile bisiklet taşınmasına olanak sağlanması, bisiklet park yerlerinin oluşturulması gibi altyapı hazırlıkları ile bisikletin yaşamımıza girmesi için çalışmalar yapılıyor” dedi.

Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği ile Uludağ Üniversitesi Bisiklet Topluluğu bisikletçilerinin gönüllü destekleri nedeniyle tebrik eden Başkan Altepe, uygulamayla Altınşehir-Ertuğrulkent bölgesinde okullarına bisiklet ile gidip gelmek isteyen öğrencilerin desteklendiğini belirtti.

“Bisiklet, sadece bir ‘karne hediyesi’ olmamalı”

Başkan Altepe, “Şehir içi ulaşımda ilk akla gelen seçenek otomobil olmamalı ve bisikletler artık sadece bir karne hediyesi olarak görülmemelidir. Bisiklet, kent içi ulaşımda düşük yatırım ve işletme maliyetleri sunuyor. Bisiklet, çevreye dost, kısa ve orta mesafeli yolculuklarda rahatlıkla kullanılabilir ve hem şehirlerimize hem de kullanıcılarına önemli kazanımlar sağlayacak bireysel bir ulaşım aracıdır. Bizler de kent için bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Bursa’ya veledrom kazandıracağız” dedi.

Çalıştay kapsamında şehir içi bisiklet turları yapılacağını da belirten Başkan Altepe’ye, çevreye katkılarından dolayı ‘Now We Bike’ Proje Koordinatörü Feridun Ekmekçi tarafından bisikletçi forması hediye edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Erdem Saker de konuşmasında, bisiklet kullanımının yurtdışındaki örnekleriyle ilgili bilgiler verdi.

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