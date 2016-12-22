TSK’dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı operasyonunda 14 asker şehit olduğu, 6’sının ağır olmak üzere 33 askerin yaralandığı açıklanırken, şehit ateşinin Bursa’ya da düştüğü öğrenildi. Acı haber ailesine güçlükle verildi.

TSK’dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı operasyonunda 14 asker şehit olduğu, 6’sının ağır olmak üzere 33 askerin yaralandığı belirtilmişti.

Açıklamada 138 DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğü duyruldu. DEAŞ’lı teröristler tarafından 3 farklı intihar saldırısının düzenlendiği açıklandı.

Suriye’nin El-Bab bölgesinde teröristlerin intihar saldırısında Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ikamet eden Ferhat Demir’in de şehit olduğu ifade edildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde oturan Demir’in ailesine acı haber askeri görevliler tarafından verildi.

Bilgiyi Bursa Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, resmi Twitter hesabından şu mesajı paylaşarak duyurdu:

“FıratKalkanı harekatında şehit olan Yıldırımlı kardeşimiz Ferhat Demir’e Allah’tan rahmet,kederli ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum”

NE OLMUŞTU?

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)dün DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab kentinin batısına dayanırken, bölgeden acı haber geldi. TSK’nın açıklamasına göre dün yaşanan çatışmalarda, DEAŞ’ın düzenlediği intihar saldırıları sonucunda 14 asker şehit düştü, 33 asker de yaralandı. Böylece, 120’inci gününe giren Fırat Kalkanı harekâtında verilen şehit sayısı 35’e yükseldi.

67 HEDEF VURULDU

TSK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Açıklamada, TSK ve müttefiki muhalif güçlerin Halep-El Bab yolunu kestiği kaydedilirken, “Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskûn mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir” denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nişani ile düzenlediği ortak basın toplantısında El Bab’daki gelişmeleri değerlendirdi.

‘EL BAB KUŞATILDI’

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüştüğünü belirten Erdoğan şunları söyledi:

“Şu anda El Bab tamamıyla ÖSO ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. Tabii, DEAŞ artık orada son havliyle her türlü yola başvuruyor. Canlı bomba olarak el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Son kısımda tabi maalesef birkaç şehidimiz oldu yaralılarımız oldu. Ama artık El Bab’ın Halep’le olan yol hattı tamamiyle ÖSO ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El Bab, çok daha uzamadan tamamıyla düşer ve El Bab’ın kendi insanı, halkı kendi topraklarına yerleşme imkanı bulmuş olur.”

DEAŞ’a ait Amak ajansı ise TSK ve müttefiklerinin El Bab’ın batısındaki eskiden hastane olarak kullanılan binaya yönelik geniş çaplı taarruzunun püskürtüldüğünü iddia etti. Örgüt TSK ve ÖSO’nun kaybının 50 olduğunu iddia etti. DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab kasabası, Halep ve Rakka sahasının geçiş noktası olması itibariyle stratejik önem taşıyor. El Bab merkezinin hemen batısındaki eski hastane binası ise, kasabaya bakan bir tepe üzerine kurulu.

BABA OCAKLARINA ATEŞ DÜŞTÜ

SURİYE’de şehit düşen Uzman Çavuş Akın Acar’ın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki annesi Hanife Acar, karşısında kaymakam ve polisi görünce “Oğluma bir şey oldu, siz bundan geldiniz. Biliyorum” diyerek fenalık geçirdi. Acılı anneye sağlık ekipleri müdahale etti. Elazığlı şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın ailesi acı haberle yıkılırken baba evine Türk bayrakları asıldı. Uzman Çavuş Oktay Durak’ın şehit olduğu haberini memleketi Yozgat’ın Çalıyıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki ailesine ulaştı.

BOZDAĞ’DAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün Fırat Kalkanı Operasyonunda 14 şehit, 33 yaralı olduğunu belirterek, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, TSK’ya, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Türkiye, ülkemizin ve milletimizin bekası için üzerine düşenleri kararlı şekilde yapmaya devam edecektir.” dedi.

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti’nin anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Görüşmelerde, Anayasa Komisyonu Başkanvekili Reşat Petek Fırat Kalkanı Operasyonunda 14 şehit ve 33 yaralı olduğuna ilişkin TSK’nın açıklamasını duyurdu. Petek, şehit olanlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Reşat Petek daha sonra siyasi parti temsilcilerine söz verdi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Acı haberi aldık. Bütün milletimizin başı sağolsun. Ateş bütün milletimizin yüreğine düşmüştür. Türkiye hem içeride hem dışarıda önemli problemlerle karşı karşıya. Millet olarak ciddiyet ve sağduyuyla ülkemizin birliğine sahip çıkmak zorundayız. Hırslarımızdan arınmak zorundayız. Türkiye’nin geleceğiyle ilgili sıkıntılı bir sürecin içinden geçiyoruz. Türkiye’nin artık şehitlerin verilmediği, aydınlık günlerde buluşabilmesi dileğimi iletiyorum.” dedi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, tüm şehitlere ve Türk milletine başsağlığı diledi. Parsak, “Bu şehit haberlerinin artık son bulmasını Allah’tan niyaz ediyorum.” diye konuştu.

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, çok üzücü bir haber aldıklarını belirterek, “Bir daha böyle olayların olmaması en büyük dileğimdir.” ifadesini kulandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, şehit askerlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Muş, “Türkiye’nin güvenliğini sağlamak, sınırını korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu zorlu şartlarda yürütülüyor. Buradaki hedef, terörist faaliyetlerden milletimizin korunmasıdır. Milletimizin başı sağolsun.” dedi.

-“ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bugün Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında 14 şehit, 33 yaralı bulunduğunu belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

“Mekanları cennet olsun. Ailelerine, TSK’ya, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılar da acil şifalar diliyorum.” diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

“Türkiye, ülkemizin ve milletimizin bekası için üzerine düşenleri kararlı şekilde yapacaktır ve buna yapmaya devam edecektir. Suriye, Irak’ta olup bitenler Türkiye’nin ulusal güvenliği ile doğrudan ilgili olduğu için orada yürüyen operasyonlar insanımızın güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Türkiye’nin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak ve ülkemize yönelik tehdidi ortadan kaldırmak maksadıyla yürüyen bir operasyon. Bu operasyonun siyasi saiklerle değerlendirmeye tabi tutulmasını doğru görmüyorum. Çünkü bunun üzerinde hepimizin hassasiyetle durması gerekir. Bu operasyon sırasında 138 DEAŞ’lı terörist de etkisiz hale getirilmiştir.

El-Bab’ın etrafı kuşatılmış ve önemli yerler de ele geçirilmiştir. Orada çatışmalar devam ediyor. İnşallah Türk Silahlı Kuvvetleri, milletimizden ve devletimizden aldığı güçle orada DEAŞ terör örgütünü tamamen etkisiz hale getirecektir, buna yürekten inanıyorum.”

FİKRİ IŞIK TBMM’Yİ BİLGİLENDİRECEĞİNİ AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekatı ve El-Bab’taki gelişmelerle ilgili milletvekillerini bilgilendireceğini açıkladı.

Işık, Meclis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, hem iktidar hem de muhalefet partisi gruplarıyla görüştüklerini, yarın Fırat Kalkanı Harekatı ve El-Bab’taki gelişmelerle ilgili TBMM Genel Kurulunda bilgi vereceğini söyledi.

Işık, “Bilgileri tam ve sağlıklı olarak alalım, derleyip toplayalım ve hem kamuoyunu, hem de Meclisimizi doğru bilgilendirelim. Şimdi böyle son dakika bilgileriyle konuşmak olmaz. Şu anda arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar.” dedi.

El Bab’a hakim Akil Tepesi’nde bulunan eski büyükşehir hastanesinin uzun süredir hastane özelliğini yitirdiği, DEAŞ’lı teröristlerce silah ve cephane deposu haline getirildiği bildiriliyor. Çatışmalar bu bölgede yoğunlaştı.

ÇATIŞMALAR DEAŞ’IN HAKİM TEPESİNDE YOĞUNLAŞMIŞTI

2 yıldır terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından barınma ve mühimmat deposu olarak kullanılan ve teröristlerin kale gibi gördüğü El Bab’a hakim Akil Tepesi’ndeki şehir hastanesi öğle saatlerinde çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Öğle saatlerinde yapılan açıklamada 4 askerimizin şehit olduğu, çok sayıda teröristin de öldürüldüğü bilgisi verilmişti. Akşam saatlerinde yapılan yeni açıklama ile şehit sayısının 14’e yükseldiği duyruldu. Buna karşılık, öldürülen DEAŞ’lı terörist sayısı da 138 olarak açıklandı. Çatışmalarda 33 askerimizinde yaralandığı öğrenildi. DEAŞ’lı teröristler, 3 farklı intihar saldırısının düzenlendiği açıklandı.

Savaş uçakları, obüs ve topçu birlikleri teröristleri ağır şekilde vurmuştu.