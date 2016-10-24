Bursa’ya bir Avrupa şampiyonluğu daha

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Melek Hu 2016 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası´nda tek kadınlarda Portekizli rakibi Yu Fu´yu 4-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Macaristan´ın başkenti Budapeşte´de düzenlenen 2016 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası tek kadınlarda Melek Hu, Türkiye´ye bu kategoride ilk şampiyonluğunu getirdi. Çeyrek finalde tek kadınlarda bir numaralı seri başı Alman Han Ying´i 4-2, yarı finalde Hollandalı Li Jie´yi 4-0 yenen Melek Hu, Türkiye´nin tarihinde ilk kez katıldığı tek kadınlar kategorisinin finalinde de Porteklzli rakibi Yu Fu´yu 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve altın madalya elde etti.

Finalde Melek Hu´ya yenilen Yu Fu gümüş madalyanın sahibi olurken, Hollandalı Li Jie ve Rumen Elizabeta Samara bronz madalya kazandı.

Şampiyonluğunun ardından konuşan Melek Hu, “Bugün oynadığım oyundan çok memnunum. Kendime güveniyordum ve topa karşı doğru hislerim vardı” dedi

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