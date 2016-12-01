Bursaray’da panik anları

Bugün yine bozularak pek çok seferin aksamasına sebep olan Bursaray’ın vagonlarında bu kez de yangın paniği yaşandı!



Bursaray’ın arızalanan vagonları sebebiyle pek çok durakta yoğunluk oluşurken, aksayan ulaşım vatandaşları mağdur etti.

Akşam saatlerindeyse Bursa metrosunda bu kez yangın paniği yaşandı.

Arabayatağı yönüne giden trende vagonlardan gelen ağır yanık kokusu paniğe yol açarken, metroda bulunan yolcular tahliye edildi.

Bursa’nın hurda vagonlarına isyan eden Bursalılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yi aksayan seferler sebebiyle sert sözlerle eleştirdiler.

Yanık kokusunun sebebiyle ilgili açıklama yapılmazken, kabloların yandığı öne sürüldü.

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