Bursa’nın zirvesine OGS’li sistem

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’ın zirvesine çıkan araçlar için gişelerden girişe Hızlı ve Otomotik Geçiş Sistemi geliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve işyeri olan esnaflar ise OGS ve HGS sistemine tepki gösterdi.



Türkiye’nin dört bir yanında uygulanan ve araçların bekleme yapmamasını sağlayanOGS (Otomatik Geçiş Sistemi) ve HGS’nin (Hızlı Geçiş Sistemi) Uludağ’daki gişelere de uygulanması planlanıyor.

Planlamanın Uludağ’ın zirvesindeki esnafı ve zirvedeki mahalleleri mağdur edeceğini ifade eden vatandaşlar, gişelerin önünde toplandı.

Uludağ’a girişte motosiklet 6, otomobil 9, minibüs 27, midibüs 45 ve otobüsler 90 lira ödüyor. Biletli geçiş sisteminin uygulandığı Milli Park gişelerinde OGS ve HGS ile araç sahipleri bekleme yapmadan geçiş sağlayacak.

Yapılan uygulamanın avantajları olduğu kadar dezavantajlarının da olacağını belirten Uludağ esnaflarından kayak ve snowboard öğretmeni Kürşat Yıldız, “Bu sistemin işleyişi ve yasa anlamında biz buna son derece saygılıyız. Fakat bu bölgede bu sistemin dezavantajı ortaya çıkacak. Biz yeri geldiğinde günde 15 kere şehir merkezine gidip geliyoruz. Burada köylüler de günde birçok kez giriş çıkış yapıyor. Nasıl hareket edeceğiz. Uludağ Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden birisidir. Ama ufak yanlışlıklar bizim bu merkezi bitirme anlamına gelmektedir. Yerli ve yabancı turistler açısından tabi ki bir sistem olsun ama buradaki esnafla alakalı nasıl işler bilemiyorum” dedi.

Kış sporunun doğa ile mücadele olduğunu ifade eden Yıldız, “Burada bu sistem uygulanırken, 2 metreyi aşkın kar yağdığında bu sistemi okuma şansları yok. Görevliler burada bu işi zaten yerine getiriyor. Ekstra bir sistemle burayı köreltmelerine bir anlam veremiyoruz. Bu sistem gelmeden önce ilk olarak bizimle istişare yapılması gerekiyor. Uludağ sadece 90 gün iş gören bir bölge olduğu için bu sisteme gerek yok. Sömestri tatillerinde insanlar buraya geldiğinde biraz yoğunluk oluyor. Onun dışında dağ zaten sakin işliyor. Bu geçişi biz daha da zorlaştırırsak, Uludağ esnafı da verimsizleşir. Zaten büyük sıkıntılarla uğraşıyoruz. Artık bizim insanımız bile tatilini Avrupa’da yapıyor. Bu sistemi getirirken herkes ile istişare yapılması gerekiyor” diye konuştu.

1000 nüfuslu Soğukpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Şirin ise, “Ben burada doğdum büyüdüm. Atalarım burada doğdu, büyüdü. Uludağ’ın eteğinde yaşayan bir köyüz. Ama Uludağ’ın eteğinde olmamıza rağmen, İstanbul’daki Ankara’daki gibi Uludağ’a yakın değiliz. Çünkü daha Uludağ’ın kimin olduğunu bilmiyoruz. Belediyenin mi? Bakanlığın mı? Böyle bir paralı sistemde biz iyiden uzaklaşacağız. Ama kaçakçılık yapmayız. Ormanda bir kıvılcım çıksa ilk olarak biz koşarız. Uludağ’a yardıma koşanlar olsun, esnaf olsun bu parayı her girip çıktığında verecekse yazık günahtır. Kışın kar yağdığında ise esnaf olsun vatandaş olsun. Plakaları kapandığında 10 kat cezai işlem uygulanırsa çok mağdur olacaktır” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından kalabalık sessizce dağıldı. Sistemin ise bu kış sezonunda uygulamaya başlayacağı ifade edildi

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