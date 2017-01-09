Bursa’nın iki ilçesinde okullar yarın da tatil edildi
Bursa’da yoğun kar yağışı sebebiyle Mustafakemalpaşa ilçesinde okullar tatil edildi! Bursa’nın Karacabey ilçesinde de yarın okullar tatil!
Bursa’da okullar tatil olunca, çocuklar poşetle kayak keyfi yaptı
Bursa’da kar yağışı sebebiyle Mustafakemalpaşa ilçesinde yarın da okullar bir gün tatil edildi.
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yarın 10 Aralık 2017 Salı günü okulların tatil edilme kararı alındı…
Bursa Valiliği henüz merkez ilçeler için kar tatili açıklaması yapmadı.
Öğrenciler ve veliler merakla Bursa Valiliği’nden kar tatili açıklaması bekliyor.
Öte yandan Bursa’nın Karacabey ilçesinde de ilçe genelinde okulların yarın 1 gün süreyle tatil ilan edildiği bildirildi.
Orhaneli’ne bağlı Erenler İlköğretim Okulu’nda ise taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilere yarın 1 gün süreyle tatil ilan edilmesi kararlaştırıldı..