Bursa’nın altın toprakları

Yoğun programlarına rağmen ilçe ziyaretlerini sürdüren Bursa Valisi İzzettin Küçük’ün bugünkü durağı Karacabey İlçesi oldu.



Karacabey Cumhuriyet Meydanı’nda İlçe Protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Küçük, Karacabey Hükümet Konağında Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu’yu makamında ziyaret ederek, Karacabey’in sosyal ekonomik ve kültürel durumu ile alakalı kapsamlı bilgi aldı. Ardından Karacabey Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bursa Valisi İzzettin Küçük, Başkan Ali Özkan tarafından belediye hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerinin ardından, sırasıyla TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, TJK Karacabey Pansiyon Harası ve Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini de gezen Vali İzzettin Küçük, Kurşunlu-Bayramdere sahil şeridinde incelemede bulundu.

Vali İzzettin Küçük, yaptığı genel değerlendirmede; ”Bugün Bursa’mızın en önemli ilçelerinden birisi olan ve aynı zamanda Dayı Karacabey’in, Ulubatlı Hasan’ın doğduğu topraklarda, Karacabey’deyiz. Kaymakamımızı ve Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Devam eden kamu yatırımlarını ve İlçemizi ekonomi alanında daha üst seviyeye taşıyacak projeleri kapsamlı bir şekilde inceleme fırsatımız oldu. Bölgemiz sahip olduğu tarihi değerlerin yanı sıra, gerçekten çok kıymetli bir toprağa sahip. Karacabey tarım ve hayvancılıkta, buna bağlı gıda sektöründe Bursa’nın adını yücelten bir ilçemiz.

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Karacabey ilçemizi Türkiye’nin tüm İl ve İlçelerinden ayıran çok önemli bir özelliği daha var, o da nüfusu. 80.573 olan ilçe nüfusu hoş bir tesadüf ile 40.287 kadın ve 40.286 erkek vatandaşımızdan oluşmaktadır. Yani kadınlarımız artı bir kişi ile nüfusta önde.” ifadelerini kullandı.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Bingöl’den geçici görev için gittiği Şırnak’ta güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Cemil Turan’ın anne ve babasını Karacabey, Bayramdere mahallesindeki evinde ziyaret eden Vali Küçük; “Vatanı ve Milleti için gözünü kırpmadan canını veren Şehitlerimizden bir tanesi olan Cemil kardeşimiz, sizin olduğu kadar bizim de evladımız, şehidimizin ailesi bizim ailemizdir. Sizlerin neye ihtiyacı varsa derhal karşılamak bizim en önemli görevimizdir. Tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla her zaman yanınızdayız. Allah’tan şehidimize rahmet siz değerli ailesine de başsağlığı ve sabır diliyorum.” dedi.

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