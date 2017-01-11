Bursalıları bugün nasıl bir hava bekliyor?

Bursa’da bugün hava sıcaklığı en yüksek 9 derece olarak ölçülmekte. Meteoroloji yetkilileri akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kentin yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı beklendiğini bildirdi. Bursa’da yarın da karla karışık yağmur görülecek.



Bursa’da bugün hava sıcaklığı lodosun etkisi ile biraz arttı en yüksek 9 derece olarak ölçülmekte.

Hava Bursa’da bugü çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı.

Meteoroloji yetkilileri akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kentin yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Yarın sıcaklığın 8 derece olmasının öngörüldüğü Bursa’da karla karışık yağmurun görüleceği ifade edildi.

Bursa’da cuma ve cumartesi yağış beklenmiyor.

Pazarsa yağmur yüzünü gösterecek.

Sıcaklıklar yine 8-9 derece seviyelerinde seyredecek.

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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul çevreleri, öğle saatlerinde batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya kesiminde yoğun kar, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde gerçekleşmesi beklenen yağışların, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, güneybatı kesimlerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak(40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı.

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