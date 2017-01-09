Bursalıları bugün nasıl bir hava bekliyor?

Bursa’da bugün hava sıcaklığı en yüksek 1 derece olarak ölçülüyor. Hissedilen sıcaklık sabah saatlerinde eksi 13 dereceye kadar indi, Bursa resmen buz kesti. Bursa’da bugün hafif kar yağışı etkili olurken, yarın da orta şiddette kar yağışı beklenmekte. Meteoroloji yetkilileri uyardı: Bursa’da çarşamba günü kar yağışı yoğun olacak!



Bursa’da bugün hava sıcaklığı en yüksek 1 derece olarak ölçülürken hissedilen sıcaklık sabah saatlerinde eksi 13 dereceye kadar geriledi, Bursa kelimenin tam anlamıyla buz kesti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hafif kar yağışı bugün aralıklarla etkisini gösterecek.

Yarın kar yağışı Bursa’da etkisini artıracak. Sıcaklık 3 derece olarak ölçülecek.

Bursa’da çarşamba günü yoğun kar yağışı beklenirken, perşembe de kar yağışı öngörüldü.

Kar yağışının cuma günü Bursa’yı terk etmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya’nın doğu, Ağrı’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana’nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında gece saatlerinde fırtına şeklinde (60-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana’nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman’da yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge geneli ile öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın güney kıyıları, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batısında buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.

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