Bursalılara Türk Halk Müziği ziyafeti

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü, konuk sanatçı Melda Kuyucu Kılıç’ın yer aldığı Aralık ayı konserinde müzikseverlere keyif bir akşam yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Orhangazi Salonu’nda konser verdi. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konseri, Şef Serkan Gençer yönetti. Konserin ilk bölümünde Türk Sanat Müziği bölümü sanatçıları Hüzzam repertuarından eserleri solo ve koro halinde seslendirdi. Usta bestekarların eserlerini Bursalılar için sahneye taşıyan sanatçılara, dinleyenler eşlik etti. Saz ustalarının performansı da salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.

Konserin ikinci bölümünde ise Türk Sanat Müziği Bölümü sanatçılarına Melda Kuyucu Kılıç eşlik etti. Hareketli ve hüzünlü şarkıları seslendiren Melda Kuyucu Kılıç, performansıyla büyük beğeni topladı. Hicaz makamında sevilen türküleri okuyan Kılıç, Zeki Müren’den Saadettin Kaynak’a kadar birçok usta ismin eserleriyle geceye renk kattı. Şarkılara oturdukları yerden eşlik eden Bursalılar da unutulmaz bir akşam yaşadı.

Bursalı dinleyicilerle buluşmanın büyük mutluluk verici olduğunu söyleyen Melda Kuyucu Kılıç, müziğe ve sanata sahip çıkan insanlarla buluşmanın kendisini heyecanlandırdığını belirtti.



Konserin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe adına Muhsin Özlükurt ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürü Turgay Mercan tarafından konuk sanatçı Melda Kuyucu Kılıç’a ve orkestra şefi Serkan Gençer’e çiçek takdim edildi.

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