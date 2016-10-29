Bursalılar teleferiğe akın etti
29 Ekim 2016  //  By:   //  Bursa, Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Bursa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Türk bayrağıyla teleferiğe gelen vatandaşlar, ücretsiz Uludağ’a çıktı.

‘Bayrakla gelene teleferik bedava’ kampanyası ilgi gördü. Elinde Türk bayrağıyla gelen çocuklar ve

vatandaşlar teleferikle ücretsiz Uludağ’a çıktı.

Oteller bölgesine kadar uzanan teleferik hattı ile vatandaşlar kuşbakışı Uludağ ormanlarını seyretti.

Teferrüç istasyonuna Türk bayrağı ile gelen Suriyeliler de zirvenin keyfini yaşadı.

Gün sonuna kadar 10 bine yakın kişinin teleferik ile Uludağ’a çıkması beklenirken, vatandaşlar bu uygulamaların sadece bayramlarda değil başka zamanlarda da yapılmasını istedi.

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