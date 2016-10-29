Oteller bölgesine kadar uzanan teleferik hattı ile vatandaşlar kuşbakışı Uludağ ormanlarını seyretti.

Teferrüç istasyonuna Türk bayrağı ile gelen Suriyeliler de zirvenin keyfini yaşadı.

Gün sonuna kadar 10 bine yakın kişinin teleferik ile Uludağ’a çıkması beklenirken, vatandaşlar bu uygulamaların sadece bayramlarda değil başka zamanlarda da yapılmasını istedi.